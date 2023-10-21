جمع 185 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة في السنطة

نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة بـمحافظة الغربية، حملة لرفع القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى تهيئة ومسح الطرق الفرعية التي تربط مداخل القرى بالمنطقة، شاركت في هذه الحملات معدات الوحدة المحلية والوحدات القروية وتم تنفيذها تحت إشراف وتواجد رئيس مركز ومدينة السنطة، مني صالح.

وأكدت رئيس المدينة، أن هدف هذه الحملات هو رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى المختلفة وتحسين حالة الطرق وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، تم جمع حوالي 185 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة خلال هذه الحملات، وتم تنظيف المناطق المتأثرة وإزالة القمامة والأوساخ لتحسين المظهر العام للمدينة وتوفير بيئة أكثر صحة ونظافة للسكان.

إزالة العوائق لتحسين حالة الطرق وتسهيل حركة المواطنين والسيارات

بالإضافة إلى ذلك، تم تهيئة ومسح الطرق الفرعية التي تربط مداخل القرى بالمنطقة، كما تمت عمليات تسوية الأراضي وتنظيف الأتربة، وإزالة العوائق لتحسين حالة الطرق وتسهيل حركة المواطنين والسيارات، يهدف ذلك إلى تحسين البنية التحتية للمنطقة وتوفير بيئة أكثر أمانًا وسلاسة للمرور.

و تعكس هذه الحملات التزام واضح من قبل السلطات المحلية في مركز ومدينة السنطة لتحسين البيئة والحفاظ على النظافة وتوفير خدمات أفضل للمجتمع المحلي. تعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين البنية التحتية وجودة الحياة في المنطقة.

كما رفعت رئاسة مركز ومدينة طنطا نحو 295 طنًا قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، وتم تمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وأوضح حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

يذكر أن محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.