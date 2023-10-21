السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جمع 185 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة في السنطة

نظافة
نظافة

نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة بـمحافظة الغربية، حملة لرفع القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى تهيئة ومسح الطرق الفرعية التي تربط مداخل القرى بالمنطقة، شاركت في هذه الحملات معدات الوحدة المحلية والوحدات القروية وتم تنفيذها تحت إشراف وتواجد رئيس مركز ومدينة السنطة، مني صالح.

وأكدت رئيس المدينة، أن هدف هذه الحملات هو رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى المختلفة وتحسين حالة الطرق وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، تم جمع حوالي 185 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة خلال هذه الحملات، وتم تنظيف المناطق المتأثرة وإزالة القمامة والأوساخ لتحسين المظهر العام للمدينة وتوفير بيئة أكثر صحة ونظافة للسكان.

 إزالة العوائق لتحسين حالة الطرق وتسهيل حركة المواطنين والسيارات

بالإضافة إلى ذلك، تم تهيئة ومسح الطرق الفرعية التي تربط مداخل القرى بالمنطقة، كما تمت عمليات تسوية الأراضي وتنظيف الأتربة، وإزالة العوائق لتحسين حالة الطرق وتسهيل حركة المواطنين والسيارات، يهدف ذلك إلى تحسين البنية التحتية للمنطقة وتوفير بيئة أكثر أمانًا وسلاسة للمرور.

و تعكس هذه الحملات التزام واضح من قبل السلطات المحلية في مركز ومدينة السنطة لتحسين البيئة والحفاظ على النظافة وتوفير خدمات أفضل للمجتمع المحلي. تعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين البنية التحتية وجودة الحياة في المنطقة.

كما رفعت رئاسة مركز ومدينة طنطا نحو 295 طنًا قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، وتم تمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وأوضح حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

يذكر أن محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية محافظة الغربية تهيئة ومسح الطرق الفرعية مداخل القرى بالمنطقة رئيس مركز ومدينة السنطة تسهيل حركة المواطنين والمركبات محافظ الغربية قد شدد على استمرار حملات النظافة

مواد متعلقة

"تعليم الغربية" تشارك في الوقفة التضامنية ودعم الرئيس من طنطا

"شباب الغربية" تُشارك فى وقفة تضامنية دعمًا لنضال الشعب الفلسطينى

"زراعة الغربية" تشارك في وقفة تضامنية لتأييد قرارات الرئيس السيسي ودعم فلسطين

طفل يحمل صورة من غزة يثير حماس المشاركين في جمعة "تحيا مصر" بطنطا

تفويض الرئيس| "شعب واحد دم واحد".. لافتات وهتافات ميدان الاستاد بطنطا

جمعة "تحيا مصر".. أهالى الغربية: لا تصفية ولا تهجير إحنا معاكى يا فلسطين (فيديو)

أطفال الغربية ينتفضون نصرة للقضية الفلسطينية (صور)

ذوو الهمم من طنطا يشاركون فى المظاهرات المنددة بمجازر الاحتلال فى غزة

الأكثر قراءة

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

شدوا بعضكم يا فلسطين.. فيلم "ورا الجدار كله دمار" يدين ترويع أطفال غزة

ندعم قرارات مصر تجاه القضية الفلسطينية.. تصريحات رؤساء وزعماء الدول فى قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

جماهير ليفربول تردد "فلسطين حرة" فى لقاء إيفرتون (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

اتحاد بلديات غزة يحذر من كارثة كبيرة بالقطاع بسبب نفاد الوقود

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية