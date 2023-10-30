الاتحاد البارالمبي للكرة الطائرة يؤيد السيسي في قرارات الحفاظ على الأمن القومي

قال الدكتور مصطفى صادق، رئيس مجلس إدارة الاتحاد البارالمبي للكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة، إن اتحاد البارالمبي للكرة الطائرة وكل العاملين باللجان المختلفة لبطولة العالم واللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي قرار يتخذه لحفظ الأمن القومي المصري.

وأشاد “صادق” بدعم الرئيس الكامل للرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية بصفة عامة والاتحاد البارالمبي للكرة الطائرة بصفة خاصة، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيؤتي ثماره في المنافسات وإعطاء فرص أكبر لأبطالنا وبطلاتنا لإحراز المزيد من الميداليات في بطولة العالم.

وأكد أن الرئيس يعتبر الرياضة أمناً قومياً منذ بداية حملته الانتخابية عام 2014، وقد زاد دعمه للأبطال مالياً ومعنوياً وتكريمهم بالشكل الذي يليق بهم، ومنحهم الأوسمة والنياشين، والمكافآت المالية الخاصة بهم، وتطوير البنية التحتية الرياضية وزيادة المنشآت التي تساعد في إفراز المزيد من الأبطال وزيادة قدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية والعالمية والأولمبية.

وأشار الدكتور مصطفى صادق أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يتابع بصفة يومية كل صغيرة وكبيرة مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم، حيث أثنى الوزير على القدرات المصرية والكوادر الرياضية المختلفة فى تنظيم بطولة رائعة تنال إعجاب العالم، موضحا أن مصر قادرة على استضافة أكبر وأقوى البطولات العالمية وفى أى وقت، لأن مصر بلد الأمن والأمان وستظل كذلك للابد.

من جانبه، قال الدكتور حسام مصطفى إن اللجنة البارالمبية المصرية تدعم الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة فى كل ما تتطلبه البطولة لظهور مصر بالمظهر الذى يليق بإسمها، ولرفع راية الرياضية المصرية خفاقة فى المحافل الدولى فى ظل الدعم اللامحدود من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى يبذل جهودا غير عاديا، فضلا عن أنه يسابق الزمن لبناء الجمهورية الجديدة بكل ما تحمله الكلمة من إمكانيات ومنشأت وبنية معمارية تعيش لأجيال وأجيال، وتحقق النهضة الاقتصادية لأبناء الشعب، الذى يقف بكل قوة خلف القيادة السياسية فى كل ما تتخذه من قرارات تصب فى صالح الدولة المصرية.