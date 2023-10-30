الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

جين سعيد تؤجل ندوة مناقشة كتاب "جدتى وأمى وأنا"

كتاب “ جدتي وأمي
كتاب “ جدتي وأمي وأنا

أصدر المركز القومي للترجمة بيانًا، أشار فيه، إلى تأجيل مناقشة كتاب "جدتي وأمي وأنا".

وقال المركز القومي للترجمة، في البيان، إنه ‏‎نظرًا للأحداث المؤسفة التي يمر بها الشعب الفلسطينى في غزة،‎ اضطرت الكاتبة الفلسطينية جين سعيد المقدسي، إلى تأجيل حضورها للقاهرة للمشاركة في الندوة الخاصة بصدور الطبعة العربية من كتابها "جدتي وأمي وأنا: مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات"، والتي كان من المزمع عقدها الأحد المقبل الموافق ٥ نوفمبر.

ولفت إلى الإعلان عن الموعد الجديد بمجرد أن يتم تحديده.

المركز القومي للترجمة القومي للترجمة ب كتاب “ جدتي وأمي وأن غزة جين سعيد المقدسي

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