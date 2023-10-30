جين سعيد تؤجل ندوة مناقشة كتاب "جدتى وأمى وأنا"
أصدر المركز القومي للترجمة بيانًا، أشار فيه، إلى تأجيل مناقشة كتاب "جدتي وأمي وأنا".
وقال المركز القومي للترجمة، في البيان، إنه نظرًا للأحداث المؤسفة التي يمر بها الشعب الفلسطينى في غزة، اضطرت الكاتبة الفلسطينية جين سعيد المقدسي، إلى تأجيل حضورها للقاهرة للمشاركة في الندوة الخاصة بصدور الطبعة العربية من كتابها "جدتي وأمي وأنا: مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات"، والتي كان من المزمع عقدها الأحد المقبل الموافق ٥ نوفمبر.
ولفت إلى الإعلان عن الموعد الجديد بمجرد أن يتم تحديده.