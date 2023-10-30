بالتفاصيل.. كيف نجحت مصر فى تحفيز الاستثمار عبر منح الرخصة الذهبية؟

تقرير: نجاح مصر في تشجيع الاستثمار عبر إصدار الرخصة الذهبية

يرصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الآثار الإيجابية والجهود الخاصة للدولة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار عبر إصدار الرخصة الذهبية، في ظل ما تم الإعلان عنه عن حصول عدد من المستثمرين على الرخصة الذهبية، والتى من شأنها تحفيز الاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات في مصر.

وتعتبر مصر واحدة من الدول التي نجحت في تشجيع الاستثمار، من خلال إصدار الرخصة الذهبية، وهي أحد الإجراءات التي تهدف إلى جذب المستثمرين وتسهيل إجراءات الأعمال في البلاد. في هذا التقرير، سنستعرض كيف تمكنت مصر من تحقيق هذا النجاح وتعزيز الاستثمار عبر هذه الرخصة.

أولًا، يتعلق نجاح مصر في تشجيع الاستثمار بالتحسينات التي أدخلتها على بيئة الأعمال في البلاد، وتم وضع إصلاحات هيكلية وتشريعية لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما يسهل إنشاء الشركات وتشغيل الأعمال، كما تم تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل عدد التراخيص المطلوبة لبدء الأعمال، مما يسهل على المستثمرين الوصول إلى السوق المصرية.

ثانيًا، تعزز مصر الثقة في الاستثمار من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة، وتم وضع إطار قانوني واضح وشفاف لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، كما تم تطوير البنية التحتية للدعم اللوجستي وتحسين خدمات النقل والاتصالات، مما يوفر بيئة مناسبة للأعمال التجارية.

ثالثًا، تقدم مصر مجموعة واسعة من الحوافز والامتيازات للمستثمرين الذين يحصلون على الرخصة الذهبية، تشمل هذه الحوافز والامتيازات توفير الإعفاءات الضريبية لفترة محددة، وتخفيضات على رسوم الأراضي والمرافق، وتسهيلات في الحصول على تأشيرات العمل والإقامة، كما توفر الرخصة الذهبية إمكانية الوصول إلى المشروعات الكبرى والمشاريع الحكومية، مما يعزز فرص النجاح والاستفادة من الاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصر بحملات ترويجية واسعة النطاق لجذب المستثمرين الدوليين، واستخدمت الحكومة وسائل الإعلام والمؤتمرات والمعارض الدولية لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في مصر والمزايا التي توفرها الرخصة الذهبية، كما تم تسليط الضوء على القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الثقيلة، والتكنولوجيا، والسياحة، والزراعة.

وفي الختام، يمكن القول إن مصر نجحت في تشجيع الاستثمار من خلال إصدار الرخصة الذهبية بفضل الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تم تنفيذها، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة، وتقديم حوافز وامتيازات جذابة للمستثمرين، هذه الخطوات ساهمت في جذب استثمارات جديدة وتعزيز الاقتصاد المصري، ويتوقع أن يستمر النجاح في تشجيع الاستثمار وزيادة تدفق رءوس الأموال إلى مصر في المستقبل القريب.