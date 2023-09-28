الخميس 28 سبتمبر 2023
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كاتب صحفي: الرخصة الذهبية ساعدت المستثمر المحلي والأجنبي

جريدة الدستور

تحدث حسن أبوخزيم، صحفي متخصص في شئون مجلس الوزراء، عن الإجراءات التي تتبعها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين سواء العرب أو الأجانب.

إجراءات استباقية من قبل الدولة

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المُذاع على قناة المصرية الفضائية، اليوم الخميس، إنه خلال الفترة الماضية كانت هناك إجراءات استباقية من قِبَل الدولة وذلك جاء خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأول، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مايو الماضي، مما نتج عنه صدور 22 قرار، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتنفيذ عدد كبير من هذه الإجراءات.

وأشار إلى أن الحكومة تنظر بعين الاعتبار أنه في حالة وجود تعديل تشريعي يتم ذلك التعديل وفقًا للدولة، وذلك يوضح أن الدولة تسابق الزمن لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، ونتج عن ذلك إنشاء المصانع والشركات على أرض الدولة التي تزيد من خطوط الإنتاج وتوفير فرص عمل كبيرة مما يساعد على تقليل البطالة وتوفير فرص عمل بشكل كبير.

التوسع في منح الرخصة الذهبية

واختتم أن الرخصة الذهبية ساعدت رجال الأعمال في مصر والمستثمر الأجنبي، ومنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتم تفعيلها بدءًا من بداية هذا العام، فكان يطلق عليها  الموافقة الواحدة وكانت تمنح على تراخيص بناء مشروع جديدة، وتتضمن تراخيص البيئة والحماية المدنية وأي تراخيص أخرى تتعلق بنشاط المشروع، ثم تتضمن رخصة التشغيل.

ووجّه الرئيس السيسي، الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

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