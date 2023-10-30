الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل زيارة مدبولي.. كيف تطورت الرعاية الصحية في أرض سيناء منذ سنوات؟

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

لا ينكر أحد أنه على مدار السنوات الماضية حدثت تنمية شاملة في سيناء على الأصعدة كافة، لا سيما الرعاية الصحية، ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء مصطفى مدبولي زيارة غدا لسيناء، وصدر تقريرا حديثا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء يبرز جهود التنمية الصحية في سيناء.

 

تنمية الرعاية الصحية

ركزت الدولة على زيادة وتحسين المنشآت الصحية، وكذلك المبادرات الصحية التي تركز على التصدي للأمراض الأعلى انتشارًا، والتي لا يقوى عليها المواطن من خلال زيادة أعداد المنشآت الصحية في المحافظة تم تنفيذ العديد من المستشفيات والمنشآت الصحية خلال السنوات الأمان الماضية.

 

كانت في مقدمتها تطوير مستشفى العريش العام - الدور الأرضي والأول مبنى الاستقبال والطوارئ وقد تم الانتهاء في يوليو 2020 بتكلفة إجمالية بلغت نحو 156.8 مليون جنيه، وتطوير مبنى العيادات الخارجي والعناية المركزة مستشفى العريش في نوفمبر 2014، بتكلفة بلغت 43 مليون جنيه.

وذلك لتقديم جميع سيل الرعاية الصحية لأهالي المحافظة والقادمين من قطاع غزة، بالإضافة إلى البدء في المرحلة الثانية من تطوير مستشفى العريش العام عام 2021، بتكلفة 127.3 مليون جنيه، وشملت أعمال إنشاء مبنى الغسيل الكلوي (المرحلة الثانية)، واستحداث مبنى الغسيل الكلوي يتسع لعدد 60 ماكينة، وعدد 7 أسرة عناية مركزة.

 

إضافة قوية لمنظومة الصحة بمحافظة شمال سيناء

يمثل المستشفى إضافة قوية للمنظومة الصحية بمحافظة شمال سيناء وسيتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وإنشاء مخزن أدوية الريسة الإقليمي في يناير 2022، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 33.7 مليون جنيه، كما تم إنشاء مستشفى نخل المركزي الجديد في ديسمبر 2016 ويقع المستشفى في وسط مدينة نحل بشمال سيناء لخدمة الأهالي في مركزي الحسنة ونخل والمسافرين على الطريق الدولي.

وإنشاء مستشفى بئر العبد المركزي الجديد في ديسمبر 2017. بتكلفة 189.6 مليون جنيه، ويعد صرحًا طبيًا هائلا تفتح أبوابها طوال اليوم لخدمة أهالي شمال سيناء من خلال العيادات الداخلية والخارجية وأقسام الطوارئ، ويبلغ عدد الأسرة 90 سريرًا، فالمستشفى القديم كان به نحو 20 سريرًا فقط.

 

إضافة قوية لمنظومة الصحة بمحافظة شمال سيناء

وجرى تطوير مستشفى الشيخ زويد المركزي بتكلفة بلغت 11 مليون جنيه وتم إحلال وتجديد ورفع كفاءة 11 مركزًا للرعاية الصحية الأولية بتكلفة تزيد على 24 مليون جنيه لخدمة أكثر من 464 ألف نسمة، لمدن وقرى مراكز العريش، والشيخ زويد. وبئر العبد، ورفح.

 

وضم التطوير أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، والمعامل، والأشعة والتعقيم المركزي والعلاج الطبيعي، والكلى الصناعية، والعمليات بسعة 5 غرف عمليات، و7 أسرة إقامة والعناية المركزة بسعة 29 سريرًا، والحصانات بسعة 8 حضانات والعناية المركزة للأطفال بسعة 4 أسرة.

مستشفى العريش العام ينال قدرًا من التطوير 

كما تم تطوير العديد من المنشآت الصحية، كمبنى العيادات الخارجية والعناية المركزة بمستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء بتكلفة بلغت 43 مليون جنيه، حيث شملت عملية التطوير تحديث المبنى وإنشاء قسم مطور للاستقبال بالدور الأول، والرنين المغناطيسي.

 

وأيضًا قسطرة القلب والدور الثاني قسم النساء والتوليد وعلاج الحروق، والعلاج الكيماوي، وتهدف إلى دعم تطوير وتجهيز المستشفى، من خلال رفع كفاءة غرف العمليات وتوفير التجهيزات الطبية.

سيناء الرعاية الصحية جهود التنمية الصحية مجلس الوزراء مركز المعلومات

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