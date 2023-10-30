قسم العصبية والنفسية بـ"طب المنيا" يعقد لقاءه العلمى الثالث للسكتة الدماغية

عقد قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، اللقاء العلمي الثالث للسكتة الدماغية، تزامنًا مع اليوم العالمي للسكتة الدماغية؛ لتعزيز الوعي الصحي حول مرض السكتة الدماغية وفهم الأخطار المحتملة عند الإصابة وكيفية الوقاية، ومعرفة طرق التشخيص والعلاجات المتاحة، واستعراض ما تم من تطوير وتوسعات بوحدة السكتة الدماغية، والاطلاع على أحدث التوصيات العالمية والتقنيات لعلاج السكتة الدماغية، ووضع التوصيات التي من شأنها أن ترفع من مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

شهد المؤتمر حضورًا كثيفًا من الأساتذة والأخصائيين في أمراض المخ والأعصاب، والقسطرة المخية بجامعات عين شمس، وأسيوط، والمنيا، وبحضور الدكتور أسامة المنشاوي، والدكتور أحمد الشافعي، وكلاء كلية الطب بجامعة المنيا، والدكتورة نيرمين علي رئيس قسم العصبية والنفسية بجامعة المنيا، والدكتور طارق خلف فتح الباب نقيب أطباء المنيا، والدكتور أحمد سيف مدير الإسعاف، والدكتورة إيمان خضر الأستاذ بطب أسيوط، بحضور الدكتور أحمد بسيوني أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بجامعة عين شمس، والذي كرمه المؤتمر تقديرًا لجهوده في إنشاء وتطوير وحدة القسطرة المخية بقسم العصبية والنفسية بجامعة المنيا، وتكريم الدكتور محمد ممدوح إسماعيل على دوره في تقديم خدمة العلاج المذيب للجلطات بوحدة السكتة الدماغية بالجامعة.

وأكد "فرحات" أهمية التوعية بالسكتة الدماغية باعتبارها المسبب الثاني للوفاة بالعالم بعد أمراض القلب، والمسبب الأول للإعاقات، مقدمًا شكره لمنظمي المؤتمر العلمي لصالح رفع الوعي بأعراض السكتة الدماغية وتشخيصها وعلاجها، في إطار التعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء، وتحسين الخدمات بمستشفيات المنيا الجامعية.

تضمن اليوم العلمي سلسلة من المحاضرات العلمية حول أحدث التطورات العالمية والتشخيص والعلاج والوقاية، وعلاج السكتة الدماغية من جلطات ونزيف المخ، وورشة تدريبية للقسطرة المخية، وتقديم الخدمة الصحية لعدد من المرضى عن طريق البرنامج الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار، والتي قام بها فريق القسطرة المخية بالجامعة الذي يترأسه الدكتور أحمد البسيوني، ويضم الدكتور أحمد الحسيني مدرس أمراض المخ والأعصاب، والدكتور أحمد إبراهيم مدرس مساعد أمراض المخ والأعصاب، والدكتور كريم عبده مدرس مساعد أمراض المخ والأعصاب.

اللقاء العلمي الثالث للسكتة الدماغية بطب المنيا

اللقاء العلمي الثالث للسكتة الدماغية بطب المنيا

اللقاء العلمي الثالث للسكتة الدماغية بطب المنيا

اللقاء العلمي الثالث للسكتة الدماغية بطب المنيا

اللقاء العلمي الثالث للسكتة الدماغية بطب المنيا

اللقاء العلمي الثالث للسكتة الدماغية بطب المنيا