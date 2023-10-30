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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لجنة تسيير مبادرة "حياة كريمة" من أجل إفريقيا تعقد اجتماعها الأول

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

عقدت وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع الأول للجنة تسيير مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر التغير المناخي (COP27) "حياة كريمة من أجل إفريقيا قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية" بمقر المكتب الاقليمي لشمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG-NARO) بالقاهرة.

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اجتماع مبادرة حياة كريمة

شارك بالاجتماع الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، وفريق عمل وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وممثل عن الرئاسة المصرية لمؤتمر التغير المناخي بإدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وكل من السفير محمد حجازي، رئيس المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا لمنظمة (UCLG)، والسفير سيني نافو، منسق مبادرة التكيف الإفريقية "AAI"، وريهام يوسف، مدير فريق السياسات والشراكات بمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة "UNDP"، والمهندسة سارة البطوطي، رئيس مجلس إدارة شركة ECOnsult، وساندرا فريتاس، المدير التنفيذي لشركة "ECOVERSE".

جهود الصمود أمام التغيرات المناخية

هدف الاجتماع لعرض الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية منذ إطلاق الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المبادرة المصرية الرائدة "حياة كريمة من أجل إفريقيا قادرة على الصمود أمام التغير المناخي"، على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي "COP27" في نوفمبر ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ، بما فيها صياغة وحدة التنمية المستدامة بالوزارة "ورقة تنفيذ استرشادية؛ لتكون بمثابة إطار مقترح للتعاون والعمل المشترك مع الأشقاء بالدول الإفريقية نحو تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالقري والمناطق الريفية الإفريقية، على غرار مبادرة حياة كريمة المصرية، حيث تهدف مبادرة حياة كريمة لإفريقيا لتحسين جودة الحياة لحوالي ٣٠٪؜ من القري الإفريقية الأكثر احتياجًا بحلول عام ٢٠٣٠.  

كما ناقشت اللجنة سبل العمل نحو تفعيل المبادرة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الشركاء من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وأبرزها مواصلة تطوير ورقة التنفيذ الاسترشادية باعتبارها وثيقة حية يجب أن تراعي متطلبات التنمية في شتي الدول الإفريقية مع مراعاة تباين الظروف والاحتياجات والأولويات فيما بين الدول الإفريقية، بالإضافة إلى بحث سبل تفعيل سكرتارية المبادرة التي من المقرر أن يستضيفها المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا لمنظمة "UCLG" بما يُمهد الطريق نحو استكمال تفعيل آليات عمل المبادرة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

ركز الاجتماع على أهمية توسيع دائرة الشركاء وأصدقاء المبادرة والانخراط معهم بصورة فعالة خلال الفترة المقبلة، بما فيها الدول الإفريقية والمنظمات التنموية والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية المُهتمة بمجالات عمل المبادرة، وذلك سعيًا لتبادل الأفكار والخبرات ذات الصلة بالعمل التنموي والمناخي وما يرتبط بذلك من موضوعات حيوية أخري وأبرزها توطين التنمية المستدامة وتوفير التمويل اللازم من أجل توسيع أنشطة وبرامج المبادرة المستقبلية.

كما تطرقت اللجنة لموضوع الاستعدادات والترتيبات ذات الصلة بتنظيم المبادرة فعالية بالجناح المصري على هامش فعاليات مؤتمر التغير المناخي "COP28" في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمقرر عقده خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر إلى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد التغير المناخي حياة كريمه وزارة التخطيط

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