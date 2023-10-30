الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت 28 أكتوبر 2023، الملتقى الدولي السنوي للصناعة بالتزامن مع احتفال اتحاد الصناعات بمرور 100 عام على إنشائه، هذا التاريخ تحديدًا سيكون شاهدًا على تقدم صناعي وتكنولوجي في جمهوريتنا الجديدة.

القيادة السياسية قررت في الآونة الأخيرة الاهتمام بالصناعة المصرية، وتطويرها، وتوسيع حلم التصدير بعد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات المصرية الخالصة التي يحتاجها المواطن المصري.

الصناعة في الجمهورية الجديدة أحد أهم الاهتمامات في الفترة المقبلة، خاصة أن الرئيس السيسي أكد في أكثر من موضع ولقاء أهمية الصناعة والتوسع في الإنتاج المحلي ودعمه في الأسواق.

مصر في 2023 اهتمت مؤخرًا بالصناعات الهندسية، المعدنية، مواد البناء، العقارات، النسيج، الكيماويات وحتى الصناعات الغذائية. 

التعاون الدولي والإقليمي لم يكن غائبًا عن الدعم الصناعي المصري، فالملتقى كذلك حظى بدعم المبادرات الدولية على كافة المستويات الدولية والعربية وحتى الإفريقية.

شارك في الملتقى شركات مصرية رائدة، والعديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات المساندة في تطوير الصناعات المصرية، هذه المشاركة ستفتح طاقة نور وأمل لمصر والمصريين لتوسيع الصناعات بشعار "بكل فخر.. صنع في مصر".

القيادة السياسية في هذا الملتقى وضعت طريقًا لتطوير شعار "صنع في مصر"، وقررت دعم الدولة بأكملها لرجال الأعمال والمنشآت الخاصة، والمشروعات الصناعية، لإنهاء المشروعات في وقت قياسي، وكذلك توفير السيولة المالية لهم لاعتماد خطوط إنتاج جديدة.

مصر استطاعت في الفترة الأخيرة إحداث طفرة حقيقية في مجالات عدة، كذلك كانت الدولة قادرة على تطوير التدريب الفني، والأيدي المصرية الماهرة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، لتقديم منتج مصري جيد، قادرون من خلاله على رفع شعار "بكل فخر.. صنع في مصر"، فالتوقيت الحالي هو وقت الاصطفاف الواحد، وتنحية الاختلافات والخلافات والمذاهب جانبًا لنعلّي من قدر الصناعات المصرية ونغزو بمنتجاتنا الأسواق المحلية والعالمية عما قريب.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الصناعة المصرية شركات مصرية صنع في مصر التدريب الفني الاصطفاف الواحد

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