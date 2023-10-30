الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا 600 هدف وبنى تحتية ومجمعات عسكرية للمقاومة الفلسطينية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن عدد  الأهداف التابعة لحماس، التي تم ضربها في آخر 24 ساعة.

ضرب حوالي 600 هدف لحماس منها مستودعات للوسائل القتالية

وأوضح  جيش الاحتلال، في بيان له، خلال آخر 24 ساعة، تم ضرب حوالي 600 هدف، منها مستودعات للوسائل القتالية، وأماكن وتجمعات تابعة للمقاومة ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع. 

وأكد جيش الاحتلال، الذي نفذ توغلات برية داخل قطاع غزة خلال الأيام الماضية، رصد واستهداف عناصر لحماس في محيط جامعة الأزهر.

وذكر جيش الاحتلال أن عناصر المقاومة تحصنوا داخل مبان وأنفاق وحاولوا استهداف القوات الإسرائيلية، لافتًا إلى استهداف طائرة مبنى تجمع تابع لحركة حماس تواجد فيه أكثر من 20 عنصرًا.

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال استهدف عائلات تتجه إلى جنوب القطاع

 استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال

وفي وقت سابق، استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر اليوم الإثنين، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "فطاير" في الزوايدة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطنا، أغلبيتهم نساء وأطفال.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة "نوفل" بجوار محطة أبو قمر بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، إضافة إلى عدد من المصابين.

واستُشهد ثلاثة مواطنين في قصف مركبة، جنوب مدينة غزة.

واشتد القصف المدفعي المكثف في محيط مدينة الشيخ زايد وقليبو شمال غزة، دون أن يبلغ عن شهداء أو جرحى، كما شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على حي تل الهوا غرب غزة، الذي يتعرض يوميا لقصف متواصل للمباني السكنية والمحلات التجارية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في آخر إحصائية لها، استشهاد أكثر من 7955 مواطنا، واصابة أكثر من 20 ألف مواطن، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، الذي دخل يومه الـ24، إذ تشكل ما نسبته 73% من الشهداء، هم من الأطفال والسيدات والمسنون.

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