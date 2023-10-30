"القاهرة الإخبارية": الاحتلال استهدف عائلات تتجه إلى جنوب القطاع

أكدت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صنع حزامًا ناريًا وفصل شمال القطاع عن جنوبه، فضلًا عن قيامه باستهداف عائلات تتجه إلى جنوب القطاع.

ولفتت مراسلة القناة، في رسالتها على الهواء مباشرة، عن قلق من عدم القدرة على التواصل بين الفلسطينيين، بالتزامن مع انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن شمال قطاع غزة.

نقص الوقود دفع مؤسسات الإغاثة إلى توقف مساعداتها

وفي وقت سابق، قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال لم يتوغل بعمق حتى الآن في قطاع غزة، مؤكدة أن نقص الوقود دفع مؤسسات الإغاثة إلى توقف مساعداتها، لافتة إلى أن ما يقارب 10 آلاف فلسطيني بين شهيد ومفقود، علاوة على أن هناك عشرات الجثامين يتم اكتشافها ملقاة في شوارع غزة.