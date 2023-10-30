الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

حسن طلب ضمن الفائزين بجائزة سلطان بن على العويس الثقافية فى دورتها الـ18.. تعرف على التفاصيل

الفائزين
الفائزين

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس نتائج الدورة الـ18 لجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية (2022/ 2023)، وذلك مساء أمس، والتي فاز فيها الدكتور والشاعر حسن طلب  بها، وفاز أيضًا كل من أمين صالح وعبد الله إبراهيم وعبد السلام بنعبد العالي.

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وقال عبد الحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في تصريح صحفي: إن لجنة تحكيم الجائزة قررت فوز هذه المجموعة المتميزة من الأدباء والمفكرين العرب، وذلك لتميزهم كلٌ في مجاله، ولأعمالهم التي ساهمت في تطور الأدب والثقافة في العالم العربي.

وأضاف الأمين العام: بعد العديد من المداولات بين أعضاء لجنة التحكيم، قررت فوز الشاعر حســن طلــب بجائزة الشعر، حيث رأت اللجنة في تجربته فرادة وغزارة وتنوعًا، إضافة إلى وجود مشروع شعري متكامل ومتنام لديه يتسم بالتجريب ويمازج بين الشعرية والصوفية والرؤى الفلسفية.

جائزة القصة والرواية والمسرحية

كما قررت اللجنة فوز القاص أمين صالح بجائزة القصة والرواية والمسرحية، وذلك لامتلاكه تجربة إبداعية مغايرة، تمثلت فيما كتب من قصص قصيرة ونصوص وأعمال أخرى تدل على أنه متنوع الثقافة متعدد الاهتمامات.

وقررت اللجنة فوز الناقد د. عبد الله إبراهيـم بجائزة الدراسات الأدبية والنقد، الذي تتسم مؤلفاته بوضوح الرؤية المنهجية والانشغال بموضوع السردية العربية ومنجزاتها وسياقاتها المتحولة، والاهتمام بالقضايا الثقافية، وإعادة تأمل العلاقة بين الشرق والغرب.

وقررت اللجنة فوز المفكر د. عبد السلام بن عبد العالي بجائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية، وذلك لأنه من رواد المدرسة التفكيكية في الثقافة العربية، وهو يرى في الأدب والكتابة والترجمة مداخل مهمة للفلسفة. وتتميّز أعماله بأسلوب سهل يقارب بين المتخصّص وغير المتخصّص.

واختتم الأمين العام تصريحه، قائلًا: إن جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي سيتم الإعلان عنها لاحقًا لكونها تمنح بقرار من مجلس أمناء الجائزة، ولا تخضع لمعايير التحكيم أسوة بالجوائز في الحقول الأخرى. كما هنّأ الفائزين بالجائزة متمنيًا لهم استمرار العطاء والإبداع.

وكان قد بلغ عدد المرشحين في كل الحقول 1861 مرشحًا، حيث تقدم لجائزة الشعر 231 مرشحًا، وفي القصة والرواية والمسرحية 490 مرشحًا، أما في الدراسات الأدبية والنقد 290 مرشحًا، والدراسات الإنسانية والمستقبلية 485 مرشحًا، وفي الإنجاز الثقافي العلمي 270 مرشحًا.

وفاز بالجائزة خلال الدورات السابقة 101 أديب وكاتب ومفكر عربي، فضلًا عن 5 مؤسسات ثقافية مرموقة ساهمت في نشر الثقافة والمعرفة، وحكّم في حقولها أكثر من 270 محكمًا واستشاريًا من مختلف المشارب الثقافية. وتبلغ قيمة الجائزة لكل حقل من حقولها 120 ألف دولار أمريكي.

يذكر أن جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية تمنح للمبدعين الذين يعكسون أصالة الفكر العربي، وطموحات الأمة العربية، وهي جائزة مستقلة ومحايدة لا يخضع منحها لأي تأثيرات أو ضغوطات، ولا تخضع في معايير منحها إلا إلى الجانب الإبداعي، دون النظر إلى الاتجاهات السياسية أو المعتقدات الفكرية للمرشحين، كما لا تميز بين لون أو دين أو جنس.

مؤسسة سلطان بن علي العويس العويس العويس الثقافية حسن طلب أمين صالح عبد السلام بنعبد العالي

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