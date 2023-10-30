البالون دور.. موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وتترقبه الجماهير في مختلف أنحاء العالم، لمتابعة الحدث اليوم الاثنين، لمعرفة اللاعب الأفضل هذا العام.

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2023

أهمية الحفل لدى المصريين مضاعفة، نظرًا لتواجد نجمنا المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، ضمن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023 "البالون دور Ballon d'Or"، لما قدمه على مدار هذا العام.

ويتنافس محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول على جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة في مسيرته، وهو إنجاز لم يسبقه له أي لاعب مصري أو عربي.

من المقرر أن يكون موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2023، اليوم الاثنين، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وتُقام مراسم حفل الكرة الذهبية "Ballon d'Or"، والتي تُمنح من قِبل مجلة "فرانس فوتبول"، في مسرح "دو شاتليه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس.

القنوات الناقلة لحفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2023

ستُذاع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية الإخبارية beIN Sports News، كما تُذاع على وقناة أبوظبي الرياضية 1.

وبجانب جائزة أفضل لاعب في العالم للرجال، سيتم أيضًا الإعلان عن الفائزين بالكرة الذهبية للسيدات وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم تحت 21 عامًا، إضافة لجائزة ياشين والتي تُمنح لأفضل حارس مرمى في العالم.

كذلك سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة جيرد مولر، والتي تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في المباريات الرسمية فقط على مدار موسم كروي كامل، بالإضافة إلى جائزة سقراط، والتي يتم منحها للاعبين ساهموا بشكل ملحوظ في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع في العالم.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح إنتر ميامي الأمريكي، يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ برصيد 7 مرات خلال مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات، وذلك أعوام: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و2021.