التوافق بين الرئيس السيسي وبايدن على رفض تهجير الفلسطينيين يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر التوافق المصري الأمريكي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن على رفض تهجير الفلسطينيين، اهتمامات صحيفتي "الأهرام والجمهورية"، الصادرتين صباح اليوم الاثنين.

ففي (الأهرام) وتحت عنوان "توافق مصري - أمريكي على رفض تهجير الفلسطينيين"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى، أمس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي.

وأكد الرئيس السيسي موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيسين توافقا على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام، وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة..كما تطرق الاتصال لمختلف أبعاد الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير، مؤكدًا أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، فيما أكد الرئيس الأمريكي رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، معربًا عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة.

الرئيس يوجه برفع معدلات النمو وتحسين مستويات المعيشة وبناء القدرة الشاملة للدولة

وفي سياق آخر..وتحت عنوان "السيسي: رفع معدلات النمو وتحسين مستويات المعيشة وبناء القدرة الشاملة للدولة"، ذكرت (الأهرام) أن الرئيس السيسي وجه - خلال اجتماعه، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين - بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروعات الإستراتيجية العملاقة، في إطار خطة الدولة لمعالجة الخلل المزمن في محدودية رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية، وتحقيق طفرة نوعية في هذا الصدد تُضيف لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، وكذلك مواصلة فتح آفاق التصدير الزراعي وتعظيم العائد منه، على النحو الذي يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصةً المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، إلى جانب المشروعات في منطقتي توشكى وسيناء، وفي محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، وكذلك مشروع سنابل سونو بأسوان.

دمج قضايا المياه بملف التغيرات المناخية

وفي الشأن المحلي وتحت عنوان (انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه).. ذكرت (الجمهورية) أن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه انطلقت، أمس، تحت عنوان (العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه.

ونقلت الصحيفة عن وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إن المؤتمر الدولي فرصة للقاء أشقائنا من مختلف دول العالم والمنظمات ذات الصلة بقضايا المياه لتوحيد الرؤى والجهود العالمية حيال دمج قضايا المياه بملف التغيرات المناخية، وتعزيز أواصر التعاون والتبادل العلمي والتقني بين الدول، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات المائية بدءًا من طالب المدرسة وصولا إلى الخبراء والعلماء والسياسيين والتنفيذيين.

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول المرحلة الأولى من مبادرة خفض الأسعار

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "مدبولي يستعرض تقريرا حول المرحلة الأولى من مبادرة "خفض الأسعار" - أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض تقريرا حول جهود الوزارات والأجهزة المعنية في متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، خلال الفترة من 14 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الرقابية قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تم تفعيلها في 14 أكتوبر، وأسفرت عن ضبط 5938 قضية "عدم الإعلان عن السعر"، كما تم ضبط 257 حالة "بيع بأزيد من السعر الوارد في إطار المبادرة أو المتداول"، وتشمل 32.036 طن من (السكر، والمكرونة، والعدس، والفول والجبن الأبيض) "عيني"، كما تشمل 11160 قطعة بيض مائدة "عيني"، كما شملت المضبوطات الأخرى 6493 عبوة من المسلي، والجبن الأبيض، والمشروبات الغازية "عيني".

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الإشارة إلى استمرار المتابعة الدورية؛ للتأكد من توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين، مؤكدا العمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

وعالميًا وتحت عنوان أكثر من 10 آلاف شهيد ومفقود في غزة، نقلت صحيفة (الأهرام) عن وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ 23 على قطاع غزة تجاوز 10 آلاف شهيد ومفقود.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء في الوقت الذي وسعت فيه القوات الإسرائيلية عملياتها البرية ضد "حماس" التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ 3 أسابيع، والتي تستهدف سحق الجماعة المسلحة.

كما نقلت (الأهرام) عن الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور، وأن قصفًا جويًا وقع على بعد 50 مترًا من المستشفى.