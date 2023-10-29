وزير الخارجية فى أسبوع القاهرة للمياه: نعانى عجزًا مائيًا بـ55%

انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة"، اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية،

وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، وعبدالحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

ولفت سامح شكرى، وزير الخارجية إلى حالة الندرة المائية التي تعاني منها مصر وغياب موارد متجددة خاصة مع الاعتماد على الزراعة مع عجز يقدر 55% من الاحتياجات، كما أنها تتأثر بأي ممارسات غير متعاونة في حوض النيل لأنها دولة المصب.

وأشار إلى أن تحقيق التعاون والاتفاق بالنوايا الحسنة والمتفقة مع القانون الدولى نهج يحقق الاستفادة بشكل منصف للجميع ويعظم الموارد المائية المشتركة ويحقق الرخاء والاستقرار لجميع الدول، ونحن في فرصة لتحقيق التعاون مع اقتراب مؤتمر المناخ في الإمارات.

أسبوع القاهرة السادس للمياه

انطلقت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" صباح اليوم الأحد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، والذي يستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور وزراء الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، والخارجية سامح شكري، والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلًا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.

وسيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذي سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

كما تم إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة في أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "جائزة الابتكار في إدارة المياه"، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات.

يذكر أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري وإحدى الشركات المتخصصة لإعداد منصة متكاملة لأسبوع القاهرة للمياه تشتمل على كل الفعاليات الخاصة بالأسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين وتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الأسبوع.