الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الخارجية فى أسبوع القاهرة للمياه: نعانى عجزًا مائيًا بـ55%

سامح شكرى وزير الخارجية
سامح شكرى وزير الخارجية

انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة"، اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية، 
وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، وعبدالحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

ولفت سامح شكرى، وزير الخارجية إلى حالة الندرة المائية التي تعاني منها مصر وغياب موارد متجددة خاصة مع الاعتماد على الزراعة مع عجز يقدر 55% من الاحتياجات، كما أنها تتأثر بأي ممارسات غير متعاونة في حوض النيل لأنها دولة المصب. 

وأشار إلى أن تحقيق التعاون والاتفاق بالنوايا الحسنة والمتفقة مع القانون الدولى نهج يحقق الاستفادة بشكل منصف للجميع ويعظم الموارد المائية المشتركة ويحقق الرخاء والاستقرار لجميع الدول، ونحن في فرصة لتحقيق التعاون مع اقتراب مؤتمر المناخ في الإمارات.

"الرى" تستعرض آخر استعدادات أسبوع القاهرة السادس للمياه

 

txt

تحت رعاية الرئيس السيسى.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه غدًا

أسبوع القاهرة السادس للمياه

انطلقت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" صباح اليوم الأحد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، والذي يستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور وزراء الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، والخارجية سامح شكري، والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر.
ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلًا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.

وسيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذي سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

كما تم إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة في أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "جائزة الابتكار في إدارة المياه"، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات.

يذكر أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري وإحدى الشركات المتخصصة لإعداد منصة متكاملة لأسبوع القاهرة للمياه تشتمل على كل الفعاليات الخاصة بالأسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين وتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الأسبوع.

وزير الخارجية ممارسات غير متعاونة إسبوع القاهرة السادس للمياه المياه من أجل الإستدامة سامح شكري وزير الخارجية قضايا المناخ الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

مالك الفيلا وناشرو الفيديو.. إخلاء سبيل 5 متهمين فى واقعة "حفل المنصورية"

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 والعالم.. والتنبؤات التي تحققت

حرب داخلية بين ساسة الاحتلال.. نتنياهو "المُبتلى بالفضائح"» يقع فى شر أعماله

بعد قرار وقف الغزو البرى.. آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»