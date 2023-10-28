تحت رعاية الرئيس السيسى.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه غدًا

تنطلق فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، غدا الأحد، تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" وذلك حتى 2 نوفمبر المقبل، وذلك وسط حضور دولى وعربى كبير من مختلف المهتمين بالموارد المائية والشركات المتخصصة وعدد من الخبراء، إضافة إلى عدد من وزراء المياه فى الدول العربية.

وانتهت وزارة الموارد المائية والرى من إتمام كافة الاستعدادات لانعقاد أسبوع القاهرة السادس للمياه، مع البدء في تشغيل المنصة المتكاملة للأسبوع بالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة، والتي تتضمن كافة الفعاليات الخاصة بالأسبوع من ورش عمل وندوات، وذلك تسهيلا على المنظمين والمشاركين بالأسبوع.

حضور 64 كيانًا دوليًا وإقليميًا وعرض 66 بحثًا من خلال اللجنة العلمية

إسبوع القاهرة السادس للمياه

كما تتضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه عقد العديد من ورش العمل والجلسات العلمية والفنية بحضور 64 كيانا دوليا وإقليميا، وعرض 66 بحثا من خلال اللجنة العلمية خلال الأسبوع، بينما بلغ عدد المشاركين من الجامعات والمعاهد المصرية والأجنبية 56 مشاركا من 12 دولة، ووصول عدد من الوزراء، منهم بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان.

تقييم 70 تجربة للمزارعين والروابط لاختيار أفضل الممارسات الزراعية

إضافة إلى ذلك، تم تنظيم مسابقة وتقييم 70 تجربة للمزارعين والروابط لاختيار أفضل الممارسات الزراعية للحفاظ على المياه من خلال استخدام نظم الرى الحديث، وأيضا تقييم الأفكار المقدمة لمسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه" لتحديد الأفكار الواعدة والقابلة للتطبيق، مع إقامة معرض يتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه، وذلك بهدف عرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة، مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه، خاصة مع زيادة الاحتياجات الحالية وزيادة معدلات الفقر المائى.