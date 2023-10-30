محمد الباز يكشف لـ "قصواء الخلالى" أسرار نجاح جريدة الأهرام

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور، أسرار نجاح جريدة الأهرام، مؤكدًا أن صدور العدد رقم 50 ألف للجريدة لا يقتصر على الأرقام فقط، بل يحمل معاني ودلالات عميقة.

وأشار الباز، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على قناة "CBC"، إلى أن هذه فرصة لإدارة نقاش مهم حول دور الصحافة والإعلام في المجتمع.

واستكمل: "جريدة الأهرام تُعَدّ هبة صحفييها، تشبه مصر هبة النيل، استطاعت هذه الجريدة خلال 148 سنة التألق والاستمرارية، ومفتاح نجاحها يكمن في تجنب المغامرات، حيث اتبعت سياسة المواءمات طوال تاريخها، فإنّ استمرارية الأهرام لها أسرارها، وقد قررت منذ اليوم الأول أن تظل على قيد الحياة.

واختتم: "الأقدار أوصلت إلى جروب الأهرام صحفيين يميلون إلى المؤسسية أكثر من المغامرات، وهذا ما جعلها تستمر في التألق والبقاء في قلوب قرائها".