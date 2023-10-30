عزمى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل انضمامه لكلية الضباط الاحتياط: "اتوصوا بينا جامد"

قال محمد عزمي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه تم التجاوب مع المظاهرات الطلابية المطالبة بالحرب، وتم تشكيل وفد يذهب لمجلس الأمة وذهبوا وقابلوا جمال العطيفي في قاعة مجلس الشيوخ الصغيرة، وعرض المطالب بترتيب.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان وقت الاجتماع لم ينم منذ 3 أيام فبعد انتهائها ذهب لمنزله ونام بملابسه وفي اليوم التالي استيقظ ووجد شارع الجامعة مغلقًا لفض الاعتصام وتم القبض عليهم لمدة 4 أيام فقط.

وأكد أنه بعد أن انتهى من كلية الحقوق في يوينو 1972 والتحق بالجيش وبدأ رحلته مع القوات المسلحة، وانضم لكلية الضباط الاحتياط في اسنا، والكلية وقتها كانت في السودان، وكان في الشتاء، مشيرًا إلى إنه تم استقبال الدفعة 32 احتياط باستقبال خاص "اتوصوا بينا جامد".

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.