سياسى فلسطينى: استمرار الحرب على غزة سيدخل المنطقة بأكملها فى حالة فوضى

قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن استمرار الحرب على غزة سوف يدخل المنطقة بأكملها في حالة من التصعيد والفوضى، وخاصة في ظل حالة التضامن والتعاطف الشعبي العربي والدولي مع الشعب الفلسطيني وقضيته في ظل المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الأطفال والنساء في قطاع غزة.

وأكد "عمر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إسرائيل بهذه الحرب تحرج حكومات الدول مع شعوبها والتي لها علاقة معها والتي تقف لإسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين والتي أصبحت تنظر لها أنها تدعم إسرائيل في مجازرها الجماعية ضد الفلسطينيين والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

"عمر" يشيد بدور الشعوب المناصرة للقضية الفلسطينية

وأشاد "عمر" بدور الشعوب المناصرة للقضية الفلسطينية، وبأن حراك التضامن يمتد حول العالم مع الشعب الفلسطيني ويقف ضد كل الجرائم التي ترتكب ضد الأبرياء من الأطفال والنساء، داعيًا بأن يستمر هذا الحراك للضغط على كل الحكومات التي تساند إسرائيل وتوفر لها الدعم والتأييد.

كما طالب بضرورة وقف كل أشكال الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كونها تشكل نقطة تحول في الصراع ليشمل المنطقة بأكملها.

ودعا كل الحكومات ومحبي السلام بأن يقفوا إلى جانب القانون الدولي، وأن ينصروا الحق الفلسطيني، مشددًا على أن استمرار احتلال إسرائيل وارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني لن يجب سوى مزيدًا من الصراع والإرهاب والقتل والتطرف.

بمشاركة رئيس الوزراء.. مظاهرة حاشدة في مدريد تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم، خرج عشرات الآلاف في مظاهرات حاشدة في العاصمة الإسبانية مدريد، بدعوة من الأحزاب السياسية، ونقابات العمال، ومنظمات المجتمع المدني، والجاليات الفلسطينية والعربية، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

شارك في المظاهرة نائب رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياث، ووزيرة المساواة إيريني مونتيرو، ووزير حماية المستهلكين البرتو جارسون، ووزير الحقوق الاجتماعية إيوني بيلارا، وقيادات من الأحزاب السياسية ونقابات العمال الإسبانية