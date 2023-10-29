الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

100 شهيد.. تعرف على أبرز خسائر ليلة انقطاع غزة عن العالم

جريدة الدستور

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف، مساء الأحد، عن حصيلة الخسائر البشرية والمادية، بجانب ما حدث خلال الليلة التي قطع فيها الاحتلال الإسرائيلي الإنترنت عن  قطاع غزة.

وقال معروف إن المجازر التي ارتكبها الاحتلال اليوم، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد، لافتا إلى أن عودة الاتصالات اليوم، تبين حجم الجرائم الإسرائيلية، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى العشرات منهم لم يتم اكتشافهم إلا صبيحة اليوم.

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أضاف معروف في بيان أن 203 مدارس تضررت جراء القصف الإسرائيلي، منها 37 مدرسة خرجت عن الخدمة، موضحًا أن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية تضررت جراء القصف الإسرائيلي، و32 ألفا منها هدمت كليا.

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أشار معروف إلى استشهاد 116 من الطواقم الطبية و18 من فرق الإنقاذ، و35 إعلاميا منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي للحكومة بغزة أن وكالة الأونروا والمؤسسات الدولية تتنصل من مسئولياتها بالخضوع لتهديدات الاحتلال.

قطاع غزة الخسائر البشرية الإنترنت الإحتلال الإسرائيلي القصف الإسرائيلى

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