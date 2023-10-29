الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القسّام تشتبك مع قوات الاحتلال شمال قطاع غزة

غزة
غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن أنها تصدت لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقة المدرسة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأضافت أن عناصر المقاومة خاضت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، واستهدفوا آلياتهم بالقذائف المضادة للدروع والهاون.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال تعرضت لإطلاق كثيف لقذائف الهاون من قطاع غزة نحو معبر إيرز العسكرية، مضيفة أن اشتباكًا مسلحًا يدور في منطقة إيرز شمال قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف جنود الاحتلال.

في سياق آخر، أكد الإعلام الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال تهدد بقصف المركز الثقافي الأرثوذكسي وبه 1000 نازح، ومدرسة الروم وبها 500 نازح.

يأتي هذا التصعيد في إطار عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في الداخل الإسرائيلي المحتل، بدءًا من السابع من أكتوبر، ردًّا على العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة لليوم الثالث والعشرين على التوالي. 

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