لدعمهم غزة.. إقالة شخصيات أمريكية بارزة من مناصبهم

يواجه عدد متزايد من الشخصيات الأمريكية البارزة إجراءات عقابية بسبب تعليقات علنية أدلوا بها بشأن القضية الفلسطينية مع تكثيف الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال على غزة في أعقاب أحداث 7 أكتوبر.

طرد من وظائف بسبب دعم فلسطين

وبحسب صحيفة الجارديان، طُرد ديفيد فيلاسكو، رئيس تحرير مجلة Artforum، بعد أن نشرت المجلة رسالة مفتوحة ردًا على الحرب يدعم خلالها فلسطين.

كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المصور الأمريكي الشهير نان جولدين وفنانين آخرين قالوا إنهم لن يعملوا بعد الآن مع Artforum بعد إنهاء المجلة لعقد فيلاسكو.

وقال جولدين، وهو يهودي وقع على الرسالة المفتوحة، لصحيفة التايمز:“لم أعش فترة أكثر تقشعر لها الأبدان من قبل"، مضيفًا "يتم وضع الأشخاص على القائمة السوداء. الناس يفقدون وظائفهم".

ذكرت صحيفة التايمز أن 4 رؤساء تحرير على الأقل استقالوا ردًا على إقالة فيلاسكو.

احتجاجات ضد الإجراءات العقابية

وأعلن زاك هاتفيلد، أحد كبار المحررين السابقين للمجلة، عبر الإنترنت أنه ترك Artforum ووصف إقالة فيلاسكو بأنها "غير مقبولة".

وكتب هاتفيلد على موقع X المعروف سابقًا باسم تويتر: "إقالة ديفيد فيلاسكو أمر غير مقبول وينذر بالسوء لمستقبل المجلة".

في 19 أكتوبر، نشرت مجلة توب آرت رسالة بعنوان: "رسالة مفتوحة من المجتمع الفني إلى المنظمات الثقافية". ودعت الرسالة التي وقعها آلاف الفنانين والعاملين في مجال الثقافة، ومن بينهم غولدين، إلى وقف فوري لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية إلى غزة وتحرير فلسطين على نطاق أوسع.

جاء في الرسالة: "نحن ندعم التحرير الفلسطيني وندعو إلى وضع حد لقتل وإيذاء جميع المدنيين، ووقف فوري لإطلاق النار، ومرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإنهاء تواطؤ هيئاتنا الحاكمة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب".

عدم الشعور بالندم لدعم فلسطين

قال فيلاسكو في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة نيويورك تايمز: "ليس لدي أي ندم"، مضيفًا: "أشعر بخيبة أمل لأن المجلة التي دافعت دائمًا عن حرية التعبير وأصوات الفنانين خضعت للضغوط الخارجية، إضافة إلى فيلاسكو، تم طرد محرر بارز آخر بعد أن نشر تغريدة على تويتر حول غزة.

وتمت إقالة مايكل آيسن من منصبه كرئيس تحرير لمجلة eLife، وهي مجلة علمية أكاديمية، حسبما أكد آيسن في منشور لـX.

كما واجه أحد كبار المسئولين التنفيذيين في وكالة المواهب Creative Arts Agency (CAA) رد فعل عنيفًا، وتراجع عن الأدوار القيادية بعد إعادة نشر قصة على موقع Instagram حول المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

كما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن مها دخيل، الرئيسة المشاركة لقسم الأفلام السينمائية في الوكالة، استقالت من مجلس الإدارة الداخلي للوكالة وستتنحى عن منصبها في الوكالة.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن دخيل ستواصل العمل مع قائمة كبار عملائها، والتي تشمل الممثلة آن هاثاواي والمخرجة آفا دوفيرناي وآخرين.