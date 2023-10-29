الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بمشاركة رئيس الوزراء.. مظاهرة حاشدة فى مدريد تطالب بوقف العدوان الإسرائيلى

غزة
غزة

خرج عشرات الآلاف في مظاهرات حاشدة في العاصمة الإسبانية مدريد، الأحد، بدعوة من الأحزاب السياسية، ونقابات العمال، ومنظمات المجتمع المدني، والجاليات الفلسطينية والعربية، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

شارك في المظاهرة نائب رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياث، ووزيرة المساواة إيريني مونتيرو، ووزير حماية المستهلكين البرتو غارسون، ووزير الحقوق الاجتماعية إيوني بيلارا، وقيادات من الأحزاب السياسية ونقابات العمال الإسبانية.

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وطالب المتظاهرون بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية فورا، منددين بحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

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ووكشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف، مساء الأحد، عن حصيلة الخسائر البشرية والمادية، بجانب ما حدث خلال الليلة التي قطع فيها الاحتلال الإسرائيلي الإنترنت عن  قطاع غزة.

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وقال معروف إن المجازر التي ارتكبها الاحتلال اليوم، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد، لافتا إلى أن عودة الاتصالات اليوم، تبين حجم الجرائم الإسرائيلية، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى العشرات منهم لم يتم اكتشافهم إلا صبيحة اليوم.

أضاف معروف في بيان أن 203 مدارس تضررت جراء القصف الإسرائيلي، منها 37 مدرسة خرجت عن الخدمة، موضحًا أن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية تضررت جراء القصف الإسرائيلي، و32 ألفا منها هدمت كليا.

وأشار معروف إلى استشهاد 116 من الطواقم الطبية و18 من فرق الإنقاذ، و35 إعلاميا منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي للحكومة بغزة أن وكالة الأونروا والمؤسسات الدولية تتنصل من مسئولياتها بالخضوع لتهديدات الاحتلال.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد، أن تأخير دخول المساعدات الطبية واستبعاد الوقود يعمق انهيار المنظومة الصحية ويعجل بكارثة صحية وإنسانية وخيمة في قطاع غزة.

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