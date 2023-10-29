كريم خان من أمام معبر رفح: الصور القادمة من غزة "مرعبة"

أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مساء الأحد، أنه لم يتمكن من الدخول إلى قطاع غزة.

ووصف خان من أمام معبر رفح البري، في فيديو بثته الجنائية الدولية على موقع إكس، الصور القادمة من غزة بأنها مرعبة، مؤكدًا ضرورة عدم إعاقة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.

وقال كريم خان "معاناة الأطفال والنساء والشيوخ والرجال في غزة عميقة، ولا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين".

وأعرب خان عن أمله في زيارة غزة وإسرائيل خلال وجوده في مهمة بالمنطقة.

وتابع مدعي المحكمة الجنائية الدولية "لدينا تحقيقات جارية متعلقة بالجرائم المزعومة في إسرائيل منذ 7 أكتوبر وأخرى متعلقة بغزة والضفة الغربية".

الصحة الفلسطينية: تأخير دخول المساعدات والوقود يعجلان بكارثة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد أن تأخير دخول المساعدات الطبية واستبعاد الوقود يعمق انهيار المنظومة الصحية ويعجل بكارثة صحية وإنسانية وخيمة في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 8005 بينهم 3342 طفلًا و2062 سيدة و460 مسنا، وما زال تحت الأنقاض 1870 بينهم 1020 طفلًا.

وأطلق طيران الاحتلال عشرات القذائف المدفعية والغارات الجوية استهدفت بشكل متواصل المناطق المحيطة بالمستشفى التركي شمال النصيرات وسط القطاع.