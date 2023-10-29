آخر مقال لأبو العلا السلاموني.. إصدار العدد 42 من مجلة المسرح

صدر العدد الثاني والأربعون من مجلة المسرح في إصدارها السادس، بالتعاون بين المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.أحمد بهي الدين، ورئاسة تحرير الناقد المسرحي الكبير عبد الرازق حسين، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

يتضمن العدد ترجمة الكاتب والناقد الجزائري ياسين سليماني حول تدريس اللغات من خلال المسرح، الدراسة تمت في مدارس تعليم اللغات في كندا وناقشت التأثير الإيجابي للأنشطة المسرحية وتحليل البرامج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين، كما يضم العدد دراسة للدكتور أسامة أبو طالب تحت عنوان المسرح والتمرد، ناقش من خلالها حالات التعبير المسرحي باعتبارها تمردا، بداية من عروض الممثل الأول في الدراما الإغريقية القديمة، ومن خلال تلك الرؤية يناقش أعمال شيكسبير والمسرحية الرومانسية والمسرح الواقعي والطبيعي والاتجاه الرمزي والحركة التعبيرية ونظرية التغريب ومسرح العبث.

كما يكتب ناصر العزبي دراسة تحت عنوان كريمة بدير بين قضايا المرأة والمسرح المصري للرقص الحديث، ويكتب الدكتور كمال يونس عن السينوغرافيا وفن تشكيل الصورة المسرحية، وتكتب إخلاص عطا الله عن فيكتور هيجو، ويكتب عبد السلام إبراهيم عن ازمة البطل التراجيدي في مسرحية نصب تذكاري لبكري عبد الحميد، كما يضم العدد المقال الأخير لمحمد أبو العلا السلاموني، كتبه قبل رحيله، تحت عنوان محنة ظاهرة المسرح مع النخبة المثقفة، وبهذا المقال استكمل السلاموني سلسلة مقالات نشرها في مجلة المسرح، وظف من خلالها قراءته الجيدة للتاريخ والفلسفة لتأكيد وجهة نظره في دور النخبة المثقفة العربية في تهميش الظواهر المسرحية الشعبية وفنون الفرجة.

يضم العدد حوار لمحمود قنديل مع الفنانة القديرة مديحة حمدي، وحوار لإيناس العيسوي مع مصصمة الديكور والملابس د. مروة عودة، وتكتب لنا يوسف عن مسرحية بنات قمة لكارل تشرشل، وتناقش من خلالها الحركة النسوية الحديثة، وأسلوبها في الكتابة الذي يتجاوزحدود الزمان والمكان، ويواصل الدكتور محمود أبو دومة الكتابة عن عروض المسرح في مدينة لندن، يكتب عن مسرحية البوتقة أوساحرات ساليم، تأليف آرثر ميللر، ويناقش معالجة الإخراج للنص الذي يعود لخمسينيات القرن الماضي، وأسلوب الأداء التمثيلي، وتكتب الدكتورة وفاء كمالو عن جدل الفكر والثقافة والفن في المهرجان التجريبي، ويتحدث الدكتور عمرو دوارة عن جلسات المحاور الفكرية والدراسات التي تم مناقشتها فى المهرجان القومي المصري، ويكتب محمد أحمد كامل عن مسرحية ستوكمان، ويكتب أشرف فؤاد عن مسرحية النداهة، كما تنشر المجلة ترجمة محمود قاسم للنص المسرحي الفرنسي زمن العزلة، تأليف فرانسوا تيسا ندييه.