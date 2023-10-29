هيئة الكتاب تصدر 3 دواوين من قصيدة النثر المصرية

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ثلاثة دواوين من قصيدة النثر، للشعراء عاطف عبد العزيز، ونجاة علي، وأسامة جاد.

وجاء الديوان الأول لـ عاطف عبد العزيز بعنوان «غياب حر»، والذي ضم مجموعة من القصائد من بينها: «الكتانة، في مديح القسوة، جنة المطاريد، وليس بالقرب منادير، صباح الخير يا إسكندرية، أيام اللالا، النعام، الليل، رائحة الحليب، تحت ظل دموي، عادة سرية، خليط، حديث صامت في المدينة الضاجة».

عاطف عبد العزيز، من مواليد القاهرة، تخرج في كلية الفنون الجميلة، ويعمل مهندسا معماريًا، وصد له من قبل، ذاكرة الظل، حيطان بيضاء، كائنات تتهيأ للنوم، وغيرها.

أما الديوان الثاني «الوقت خارج الوحدة» لـ نجاة علي، ويضم مجموعة قصائد منها: «البحارة، البعيد، هيلين، الغريب، مرآة، بنيامين، دانيال، تلك الموسيقى التي تتسل كالضوء، القدم التي خدشتها عيونكم» وغيرها.

نجاة علي، شاعرة مصرية من مواليد القاهرة، حصلت على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، صدر لها من قبل: كائن خرافي غايته الثرثرة، حائط مشقوق، مثل شفرة سكين، والمفارقة في قصص يوسف إدريس القصيرة، الراوي في روايات نجيب محفوظ، وغيرها.

والديوان الثالث «راكب في المقعد المكسور» لـ«أسامة جاد»، ويضم مجموعة من القصائد من بينها: «ذعر، صمت الحملان، ماء حزين، كأس، لأجل أن تنام في هدوء، عندما استيقظ البحر، يلم خطواته ويرميها في البحر، أشياء غريبة تحدث أحيانا، عندك بحرية يا ريس، غرق، هواء فزعان، عن شجرة، نوة، من أغاني الماء، صخب، فيزياء، شهوة، قسوة، ألفة» وغيرها من القصائد.

أسامة جاد، صدر له من قبل، ديوان «الجميلة سوف تأتي»، والمجموعة القصصية «صباح مناسب للقتل»، ورواية «أسنان بيضاء»، وغيرها من المؤلفات.