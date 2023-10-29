الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صحة غزة: 25 عربة إسعاف تم تدميرها.. وهناك أكثر من 2000 شخص تحت الركام مفقودون

غزة
غزة

كشف الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، عن تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد: "25 عربة إسعاف تم تدميرها.. وهناك أكثر من 2000 شخص تحت الركام مفقودون".

وأضاف أن الانتهاكات مستمرة بحق الطواقم الطبية من قبل الاحتلال والمستشفيات ولم تعد هناك بها أي احتمال لاستقبال مرضى، مشيرًا إلى أن الاحتلال حاليًا يستهدف مستشفى القدس ويريد تقويض منظمة الخدمات.

وأشار إلى أنهم وصلوا لمرحلة الانهيار الكامل في قطاع الصحة بغزة، وأن نسبة الإشغال وصلت إلى 170%، والجرحى يفترشون الأرض، والآن هم بمرحلة إعداد خيام أمام ساحات المستشفيات لاستقبال الوافدين.

وتابع: "المنظومة الصحية منهارة تمامًا ولا تقوى على التعامل مع حجم هذه الإصابات، والاحتلال يقوم بقصف محيط المستشفيات لإجبارنا على إخلائها وهو أمر مستحيل ولا يمكن أن يحدث بأي حال من الأحوال".

 

 

الاراضي الفلسطينية المحتلة غزة الطواقم الطبية المستشفيات أشرف القدرة

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