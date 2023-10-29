الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفنانة مروة عيد: تزييف حقائق اللى بيحصل فى فلسطين لازم يتسجل

مروة عيد
مروة عيد

علقت الفنانة مروة عيد، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقالت، خلال لقائها ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” والمُذاع عبر فضائية “سي بي سي”، مساء اليوم الأحد،:" تزييف حقائق اللي بيحصل في فلسطين لازم يتسجل".

وأضافت:" كل الحقائق عن فلسطين وصله للشعب والفكرة إننا نغير التزييف لأن التزييف فاق الحدود، وهما ماسكين الإعلام الغربي وعرفوا ازاي يأسسوا لكل ده".

وتابعت:" نفسي الناس تفهم الحقيقة، وهما لازم يفهموا إننا مش ساهلين، والموضوع عايز حكمة وذكاء، دي مش حرب عادية، الإعلام في الغرب والعالم كله في إيديهم، وهما عايزين يقسموا المنطقة ككل".

 

“الستات مبيعرفوش يكدبوا فلسطين الاراضي الفلسطينية المحتلة غزة

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