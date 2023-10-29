تحرك برلمانى بعد زيادة مصروفات المدارس التجريبية بأسيوط

تقدمت نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووجهته للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وذلك بشأن التجاوزات المالية التى تحدث بأوامر من وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

زيادة مصروفات المدارس الرسمية أكثر مما قررته الوزارة

وأوضحت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في طلب الإحاطة، أن وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط أصدر منشورًا يعمم على كل المدارس بأسيوط بزيادة المصروفات المدرسية عما جاء بمنشور وزير التربية والتعليم بزيادة حوالى 70% عما جاء بنشرة الوزارة (كنموذج للمدارس الرسمية للغات)– حيث جاء في نشرة الوزارة أن مصروفات رياض الأطفال 650 جنيهًا بينما حددها وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى 1070 جنيهًا وهو ظلم كبير يقع على عاتق أولياء الأمور والذين يتوجهون إلى وزير التربية والتعليم بشكواهم.

وأرفقت نجلاء بطلب الإحاطة المستندات الخاصة بموضوع الطلب، مطالبة رئيس مجلس النواب بإحالة الطلب للمناقشة بأقرب جلسة عامة أو تحويلها إلى اللجنة المختصة.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إلى أن أبرز ما شمله التطوير هو تطوير التعليم الفني وتحويله لنظام الجدارات وتدريب المعلمين على منهجية الجدارات وإشراك القطاع الخاص في عملية التطوير عن طريق إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية، فكثيرًا ما طالبنا بتطوير التعليم الفني، وذلك باعتباره القادرعلى توفير فنيين مهرة في مختلف المجالات، وهو ما تحتاجه سوق العمل.