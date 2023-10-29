تعليم الوادي الجديد: انطلاق ماراثون أوائل الطلبة للعام الدراسي 2023 - 2024

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، انطلاق ماراثون مسابقة أوائل الطلبة للشهادتين الثانوية والإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

وبدأت لقاءات المسابقة للتصفية على مستوى المدارس بكل إدارة تعليمية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارات التعليمية الخمس والتعليم الثانوى والإعدادى والعلاقات العامة.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى أن المسابقة من شأنها تشجيع الطلاب على الاجتهاد والاستذكار الجيد وتعزيز روح المنافسة بين المدارس لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدًا التزام الجميع بتحقيق مبدأ بالشفافية والموضوعية والحيادية وإعطاء كل ذي حقٍ حقه.