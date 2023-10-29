رمضان عبدالمعز: علينا أن نكون يدًا واحدة فى وقت المحن والأزمات

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إنه يجب توحيد الصفوف، وأن نكون على قلب رجل واحد حتى يكتب الله لنا النصر.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن عبدالله بن رواحة، خطب في الجيش وقال لهم: "ما نقاتل في الجيش بعتاد ولا عدة، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به"، أي أن نقاتلهم لأن معنا الحق وسينصرنا الله بالحق، بدليل قوله تعالى "كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللَّهِ"، أي أن نصر الله لا يكون بالكثرة.

يجب عمل مصالحة بين أبناء الأمة والاتحاد

وأكد أنه يجب عمل مصالحة بين أبناء الأمة والاتحاد، وأن نكون يدًا واحدة في وقت المحن والأزمات، مستدلًا بقوله تعالى: "وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ".