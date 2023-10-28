رمضان عبدالمعز: لا تيأسوا من رحمة الله فهو قادر على هزيمة اليهود

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إنه وسط حالة الحزن التي نعيشها فيجب ألا يغيب عن بالنا أن وعد الله حق "أَلا إِنَّ نَصرَ اللَّهِ قَريبٌ"، مهما كانت الشدائد.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه حتى يكون تفويض أمرنا لله سبحانه وتعالى حقيقيًا لابد أن نعمل ما علينا ونأخذ بالأسباب موجهًا رسالة للمسلمين بكل بقاع الارض "وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ"، ولا تقنطوا، مؤكدًا أن الله يجعل الفرج في أقل من دقيقة وكما هزم اليهود زمان قال "مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا".

وتابع، أن الله الذي قام بذلك قادر على نصرة المسلمين على اليهود الآن، مشيرًا إلى أنه يوجد ظلم وقتل أبرياء وغطرسة وبجاحة من الغرب ومساندة الجاني ولكن مهما كان فالله قادر عليهم، "إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ".

ماذا قال النبي عليه السلام عن الفلسطينيين؟

وأشار إلى أن النبي عليه السلام قال عن الفلسطينيين: "إن طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم وخذلهم حتى يأتي أمر الله، قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال في المقدس وأكناف بيت المقدس".