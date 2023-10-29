"القاهرة الإخبارية": الشاحنات تعود من معبر رفح بعد تفريغ المساعدات فى الجانب الفلسطينى

عرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات لعودة الشاحنات بعد تفريغ حمولتها من المساعدات الإنسانية في الجانب الفلسطيني.

وقال مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك تنسيقًا بين الطرفين المصري والفلسطيني وبإشراف الأمم المتحدة التي تحاول تسريع الإجراءات، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على ضخ مزيد من المساعدات.

وأشار إلى أن اليوم التاسع من عمر دخول المساعدات إلى قطاع غزة، شهد أكبر قدر من المساعدات وأكبر عدد من الشاحنات 33 شاحنة، أفرغت الحمولة وتخرج تباعًا عبر معبر رفح.