الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بيرين سات وويجز.. فنانون دعموا القضية الفلسطينية

ويجز
ويجز

واصل عدد من الفنانين الأجانب والعرب دعمهم للقضية الفلسطينية، بعد أحداث العنف في غزة ، وارتفاع أعداد الشهداء لتقارب الـ8000 شهيد حتى الآن.

ويسعى فنانون عرب لأن يكونوا جزءًا من القضية الفلسطينية، وتعددت ردود الأفعال لديهم، بين الدعاء لأهالي غزة والتضامن معهم، بالإضافة الى مشاركة ونشر الأحداث والأخبار أولا بأول، إذ اختار البعض أن تكون صفحاتهم منصة لتداول الأخبار ونشرها للعالم أجمع لإظهار الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وللمساهمة في دحض رواية الاحتلال الإسرائيلي، نظرًا لامتلاكهم أعدادا كبيرة من المتابعين الأجانب، ومنهم: الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان أحمد حلمي، الفنانة منى زكي، الفنانة نادين نجيم، الفنان نبيل شعيل وغيرهم الكثير.

بيرين سات 

دعمت الفنانة التركية بيرين سات، عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام الشعب الفلسطيني بعد الحرب عليه من قوات الاحتلال. 

وقالت بيرين سات: الاحتلال يزيف الحقائق وغزة تتعرض لإبادة، أنقذوا أطفال غزة.

جون كوزاك

"يخوض مواجهات قوية" وفقا لوصف متابعيه على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

نبيل فقير

أعلن النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، نبيل فقير، لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني، دعمه الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، الذي يتعرّض لهجوم غاشم من الاحتلال الصهيوني.

وجاء دعم لاعب خط الوسط في أعقاب الهجوم المتوحش من الكيان الصهيوني على شعب فلسطين في قطاع غزة ومنازلهم بالصواريخ وقنابل الفوسفور المحرمة والمُجرَّمة دوليًّا.

وقال اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس X (تويتر سابقًا): "دعم لا محدود لشعب فلسطين وإخواننا وأخواتنا الذين عانوا من الفصل والتمييز العرقي لفترة طويلة. لتعود العدالة والسلام".

ويجز

حرص مطرب الراب ويجز على دعم القضية الفلسطينية خلال حفلته، أمس بكندا، وذلك أثناء جولته الغنائية فى أوروبا.

وبعد صعود ويجز على المسرح وغنائه عددا من أغانيه طالب جميع الحضور بفتح موبايلاتهم وطلب منهم الهتاف لفلسطين قائلا: الحرية لفلسطين.

وأكد ويجز أنه كان من المفترض أنه يقوم بإلغاء هذه الحفلات تضامنا مع غزة، إلا أنه لم يستطع فعل ذلك وقرر دعمهم بهذه الطريقة.

أحداث العنف غزة القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي نبيل الحلفاوي

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