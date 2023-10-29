كلية القانون بالجامعة الأمريكية فى الإمارات تكرم علاء عابد (صور)

ألقى علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، محاضرة اليوم حول "التحكيم في دولة الامارات.. بين الواقع والمأمول" المنظم من كلية القانون بالجامعة الأمريكية بالإمارات خلال الفترة من 27- 28 أكتوبر 2023 لطلاب الماجستير والدراسات العليا.

واقع التحكيم في العالم العربي والإمارات

تناولت المحاضرة بيانًا عن واقع التحكيم في العالم العربي والإمارات بوجه خاص، وكيف يسهم التحكيم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع التجارة وأثر قوانين التحكيم على التجارة الدولية والاستثمار وبوجه خاص القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 6 لسنة 2018 المعدل ومدى تطابق مواده والقوانين الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية نيويورك لعام 1958 المرتبطة بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها وبيان آلية البحث العلمي لطلاب الماجستير والدراسات العليا وتنقيح البحث العلمي بقضايا عملية من مختلف الدول لإثراء الأبحاث العلمية.

الشروط الواجب توافرها في المحكم

كما تطرقت المحاضرة أيضًا الى بيان أهمية التحكيم ومزاياه والشروط الواجب توافرها في المحكم وكيفية تعيين هيئة التحكيم والمثول أمام الهيئة وكيفية إصدار حكم التحكيم والطعن عليه وتنفيذه.

تكريم علاء عابد

عقب المحاضرة قام د. عامر فاخوري عميد كلية القانون بالجامعة الأمريكية بالإمارات، والدكتور قصي الفلاحي رئيس برنامج ماجستير التحكيم بالكلية، بتكريم النائب علاء عابد، بحضور الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف المستشار القانوني لغرفة التجارة والصناعة بالشارقة ومركز الشارقة للتحكيم الذي قام بتقديم ورشة عمل تدريبية على قضية تحكيم افتراضية بيّن خلالها كيفية الممارسة العلمية للتحكيم بداية من صياغة شرط التحكيم وتعيين المحكم وإصدار الحكم وتنفيذه.

تكريم علاء عابد في الإمارات

تكريم علاء عابد في الإمارات

تكريم علاء عابد في الإمارات