"الثقافة الجديدة": فلسطين وعز الدين نجيب فى عدد نوفمبر

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد نوفمبر 2023 من مجلة الثقافة الجديدة برئاسة تحرير طارق الطاهر الذي يكتب افتتاحية العدد بعنوان: "صدى سيد درويش.. وطه حسين"، بمناسبة نفاد العددين السابقين من المجلة وأصداء هذين العددين في الأوساط الثقافية المصرية.

رسالة دكتوراه حول صناعة المحتوي في مواقع تطبيقات الأخبار المجمعة

نقرأ في هذا العدد: حوار هند جعفر التي تقول: فكرة الإنسان الكامل هي ما حفزتني على كتابة "أيام سمير حمص" حاورها محمد سرساوي، كما يكتب عيد عبدالحليم في رحيل الشاعر محمود سليمان: "محمود سليمان.. الفتى الذي هزم الموت بالشعر"، ويكتب محمود عبدالباري مقالًا عن "ظاهرة الغزو اللغوي للهجة العامية المصرية"، ويستكمل الكاتب الكبير محمد جبريل الكتابة في باب "على البحري"؛ إذ يكتب: "القراءة.. نافذة على المعرفة"، ويكتب ناجي عبداللطيف شهادة حول مجلة جسور، بعنوان: "مجلة جسور والخروج من عنق الزجاجة"، كما نطالع أيضًا متابعة لمناقشة رسالة دكتوراه حول آليات صناعة المحتوى فى تطبيقات الأخبار للزميل حسام الضمراني.

ونطالع في هذا العدد أيضًا الملف الذي أعده كل من: أماني خليل ومحمد عبدالرحيم، بعنوان: "سماء صغيرة اسمها شهدان الغرباوي"، كتب فيه: إبراهيم المصري، إيمان مرسال، عبدالرحيم يوسف، أماني خليل، تامر فتحي، أحمد عبدالجبار، محمد عبدالرحيم، تماضر الغرباوي.

وفي الإبداع نقرأ نصوصًا لباقة من المبدعين، هم: حسن شوتام، محمد إبراهيم محروس، مجدي حشمت سعيد، مي أبوزيد، عادل الغنام، هدى يونس، محمود أحمد علي، خالد ماضي، تيام أحمد، محمد المتيم، محمد حسن، عبدالحكم العلامي، علي حسان، كريم عبدالسلام، سامح إدور سعدالله، محمد السيد إسماعيل، مراد ناجح عزيز.

توثيق النصر في ذاكرة مصر

وفي الكتب نقرأ مجموعة من المقالات المختارة حول الإصدارات الجديدة، فنقرأ "توثيق النصر في ذاكرة مصر"، وكتب أسامة ريان "ليلى وفرانز يزيدان العالم حيرة"، ومحمد علي عزب "مبروك خسرت الانتظار.. تراجيديا شعرية تحول الهامش إلى متن"، وأمل سالم "صورة مريم.. بين الخداع الزمني وتعرية الواقع المحيط"، ومحمد سالم عبادة "قارئة القطار.. نص عرفاني عن الرضا"، وإبراهيم سعد أردش "الاحتفاء بالطقوس والعادات في رواية الأستاذ"، ومحمد عطية محمود "تقنية السرد والاشتباك مع الواقع الافتراضي في أربعين وجهًا للحقيقة"، وتختتم الكتب بمقال درية فرحات بعنوان: "الحقيقة والوهم في رواية آخر".

أما في باب الترجمة فنقرأ "فوسه والمراهنات وأشياء أخرى"، و"يون فوسه: الكتابة بمثابة الأحلام اليقظة" حوار: سيسلي سينس، ترجمة: محمد عبدالحليم غنيم، "مجتزأ من مسرحية أناشيد الليل"، يون فوسه، ترجمة رفيدة جمال ثابت، "لويز جلوك.. أضفى جمال قصائدها طابعًا كونيًا على الوجود الفردي"، كلاي ريزن، ترجمة مجدي عبدالمجيد خاطر، كما نطالع ملفًا مترجمًا بعنوان: "قرابين الحرية.. فلسطين في الشعر العالمي"، ترجمة وتقديم: الحسين خضيري، وتختتم الترجمة باستعادة تماضر توفيق.. "الترجمة بين القيمة الإبداعية والوظيفية"، لجمال المراغي.

وفي الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم نقرأ: أربعة مقالات عن الراحل عز الدين نجيب، كتب فيها عصمت داوستاشي "استراح الفارس المناضل"، ومحمد كمال "شعلة لا يطفئها الموت"، ومنى فتحي "الدافع نحو الإبداع"، ومحمد الرفاعي "المنتمي إلى منهج الثقافة الجماهيرية"، ومقال للراحل عز الدين نجيب نفسه بعنوان: "سؤال الهوية في التشكيل المصري". كما كتب في السينما، صفاء سالم إسكندر "عن ماهية السينما"، وعبدالهادي شعلان "مشاعر الأنثى الخاصة في عرق البلح"، ووليد الخشاب "كوميديا الخدمة واقتباس الفارس".

كما تنشر المجلة أجندة للبرامج والأنشطة الثقافية في قصور وبيوت الثقافة في شهر نوفمبر، بالإضافة إلى المقالات الثابتة التي يكتبها مجموعة من كبار المفكرين المصريين والعرب، هم: د. فاطمة قنديل، د. محمد مشبال، سمير الفيل، علاء خالد، عبيد عباس، ناهد صلاح.