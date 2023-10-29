أستاذة جامعية: مصر شهدت طفرة تكنولوجية في عهد السيسي

قالت د.يارا إبراهيم، مدرس الإعلام والعلاقات العامة بإحدى الجامعات في الإسكندرية، إن الرئيس السيسي حقق خلال 10 سنوات إنجازات كبرى في شتى المجالات شملت طفرة في مجال التكنولوجيا والمعلومات والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمدن الصناعية الكبرى، إضافة إلى المدن الجديدة من العاصمة الإدارية وصولا لمدينة العلمين الجديدة التي تضاهي أجمل مدن العالم.

أضافت لـ"الدستور" أنه بجانب إنشاء المدن الجديدة تزامن ذلك مع إنشاء الكثير من الجامعات، والمدارس على أعلى مستوى تواكب التقدم والطفرة التكنولوجية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، فضلًا عن إبرام العديد من البروتوكولات مع الكثير من الدول وعلى رأسهم الصين واليابان لتطوير التعليم وإنشاء مدارس وجامعات مشتركة من خلال هذا التعاون للاهتمام بالتكنولوجية والبحث العلمي.

التطور التكنولوجي وفر وقت المواطنين في إنجاز اعمالهم

واوضحت أن الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بتكنولوجيا المعلومات وأن تصل إلي جميع أنحاء الجمهورية، من خلال تخطيط مثالي بني على أسس وقواعد هامة جدًا لتصل تلك الطفرة التكنولوجية إلى الهيئات الحكومية بالتحول الرقمي لتحقق فائدة لجميع فئات المجتمع من التسهيل على المواطنين وإنجاز أعمالهم ومصالحهم واستخراج الاوراق الرسمية في دقائق، بعد أن كان ذلك يستغرق فترات طويلة.

وتابعت أن من الإنجازات الملموسة في مصر هي طفرة تطوير الطرق سواء داخل المحافظات وخاصة محافظة الإسكندرية، والتي استطاعت القضاء على الزحام والتكدس المروري وتسهيل الوصول إلى الأماكن البعيدة في وقت قليل مقارنة بالماضي، بالإضافة إلى الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات وبعضها، والتي لها دور كبير من خفض معدلات الحوادث على الطرق.

أشارت إلى أن ما نعيشه من إنجازات الآن تمت في خلال سنوات قليلة، وهو شيئ يدعو للفخر بإنهاء المئات من المشروعات الكبرى في كافة المجالات في فترة وجيزة، وكان لذلك بريقه الذي يراه الجميع، فضلا عن إنجاز آخر على الجانب الاجتماعي والمشاركة المجتمعية لجميع الفئات من الشباب والمرأة والطفل في مبادرات عديدة ومؤتمرات، ونشر العمل الخدمي والمجتمعي، واتاحة كامل الحرية والمساندة للمجتمع المدني ومساندته من جميع مؤسسات الدولة في عهد الرئيس السيسي.