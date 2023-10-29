سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024| بعد انسحاب بنس.. أبرز المرشحين الجمهوريين للرئاسة

أثار إعلان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق المفاجئ في الاجتماع السنوي لقيادة الائتلاف اليهودي الجمهوري، انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 الجدل في ظل احتدام المنافسة على الفوز ببطاقة التأهل من الحزب الجمهوري والتي ينافس عليها بقوة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتساءلت "فوكس نيوز" عن أبرز المرشحين داخل الحزب الجمهوري المحتمل تعليقهم لحملاتهم في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 في ظل تفوق دونالد ترامب على باقي المرشحين الجمهوريين.

كيف تسير انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

وبينما كان أربعة مرشحين جمهوريين أقل شهرة أعلنوا وقف حملاتهم في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، أصبح بنس أول المتنافسين الرئيسيين الذي يعلق حملته في سباق انتخابات 2024.

وقال مات بروكس، الرئيس التنفيذي لـ RJC، لشبكة فوكس نيوز: "ليس هناك شك في أن الآخرين سيحذون حذوهم لكن المسألة تتعلق بالتوقيت".

وشدد المستشار الجمهوري والاستراتيجي الإعلامي آري فلايشر، على أن "الاندماج أمر لا مفر منه بين الجمهوريين وهذا يحدث في كل دورة".

وقال ديفيد كوشيل، الخبير الاستراتيجي الجمهوري منذ فترة طويلة، وهو من قدامى المحاربين في العديد من الحملات الرئاسية والحملات الانتخابية في ولاية أيوا، إن "هذه هي بداية التصفية بين المرشحين".

وأطلق مايك بنس نائب الرئيس السابق حملته لعام 2024 في أوائل يونيو فبينما أمضى الكثير من الوقت خلال الصيف وحتى الخريف في الحملة الانتخابية في ولايات التصويت المبكر الحاسمة مثل أيوا ونيوهامبشاير وكارولينا الجنوبية، لم ينجح محاولته للوصول إلى البيت الأبيض أبدًا.

وقالت مصادر مقربة من بنس لشبكة فوكس نيوز إن القرار النهائي بالانسحاب من السباق جاء في اليوم أو اليومين الماضيين، بعد أن لم يخفف جمع التبرعات الأخير من المخاوف بشأن الوصول إلى عتبة المانحين للتأهل لمناظرة 8 نوفمبر في ميامي.

أبرز المرشحين الجمهوريين في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

فيما سلط حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسفير السابق وحاكم ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالي، ورائد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية فيفيك راماسوامي، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي، الضوء على أنهم وصلوا إلى الحد الأدنى من الاقتراع والجهات المانحة التي تتطلبها اللجنة الوطنية الجمهورية للتأهل.

وأمس السبت، قال السيناتور تيم سكوت من ولاية كارولينا الجنوبية إنه استوفى المعايير المطلوبة للتأهل لكن حاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون – اللذين فشلا في الوصول إلى المرحلة في المناظرة الثانية – لم يتأهلان بعد.

وقال ديف كارني، المستشار الجمهوري الوطني المقيم في نيو هامبشاير منذ فترة طويلة، لشبكة فوكس نيوز: "سيكون هناك المزيد من المرشحين الذين لم يصلوا إلى مرحلة المناظرة والذين سقطوا سواء بشكل رسمي أو فعليا ولهذا سنرى المزيد من التحالفات مستقبلا".

ويتوقع كارني أن يظل أربعة أو خمسة مرشحين في السباق في بداية العام المقبل، قبل الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا والانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير، وهما أول مسابقتين في تقويم ترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024.