تأجيل محاكمة شاب أصاب طالبًا بعاهة مستديمة فى الأميرية لـ12 نوفمبر

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بـعاهة مستديمة إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل.

بلاغ بنشوب مشاجرة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى جهات التحقيق، بلاغًا بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية ما تسبب فى إصابة شخصين أحدهما فى حالة خطرة.

وانتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة وتبين من التحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهما باستخدام "كلب شرس"، على الطرف الثانى لترهيبه، لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة ما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى للعلاج، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.