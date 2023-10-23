المشدد 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لسيدة فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لإحداثه عاهة مستديمة لسيدة وإحراز سلاح أبيض، بالبلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين فتحي أبو زيد، ومحمد يوسف عبد الله، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة لشهر أكتوبر لسنة 2021 بدائرة مركز البلينا، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "أ. ث" تهمة الضرب العمد المجني عليها "م. ي" بأن ضربها بسلاح أبيض وعصا شوم والتي تخلفت لديها جراء إصابتها بعاهة مستديمة بنسبة 2%، مع إحرازه سلاح أبيض عصا" شوم"، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.