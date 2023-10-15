6 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب بأبو النمرس

قضت محكمة جنايات الجيزة، الأحد، بمعاقبة شخص بـ السجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن، بدائرة مركز ابو النمرس.

تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 19852لسنة 2022 إلى شهر أبريل من العام الماضى، بدائرة مركز ابو النمرس، عندما وجهت النيابة للمدعو «س.ح.ا» عامل، بتهمة ضرب المجنى عليه «م.ح.ع» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن تعدى بالضرب عليه باستخدام سلاح أبيض «مطوة» فأحدث إصابته التي أدت إلى عاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما.

وبعد تقنين الإجراءات جرى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأُحيلت القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.