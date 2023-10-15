الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات وتغريمه 100 ألف جنيه بكفر الشيخ

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، حضوريًا، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الهيروين، كما أمرت المحكمة بمصادرة المخدر والسلاح الأبيض والدراجة النارية المضبوطين وألزمته المصاريف، وذلك في أحداث القضية رقم 12148 لسنة 2023 جنح مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2440 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

txt

النيابة تحيل "ديلر مخدرات" يروج الحشيش في دار السلام لمحكمة الجنايات

txt

السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف لمهربي المهاجرين والحبس للشركاء

كان المستشار محمد سراج، المحام العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال "م.خ"، 23 عامًا، بدون عمل، مقيم قرية شنو بمركز كفر الشيخ، لمحكمة الجنايات؛ لإجراء محاكمته عما أُسند إليه من اتهام.

وتبيَّن من أمر إحالة المتهم لمحكمة جنايات كفر الشيخ، أنه في يوم 19 يوليو 2023 بدائرة كفر الشيخ، أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما كشف أمر الإحالة عن أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض "مطواة"، بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

المشدد 6 سنوات المواد المخدرة كفر الشيخ محكمة جنايات كفر الشيخ الهيروين

الأكثر قراءة

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

"أخو زوجي قاعد معانا في الشقة".. سيدة ترفع دعوى طلاق للضرر

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟