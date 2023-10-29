الغد: 13 شهيدًا و30 مصابًا فى غارة إسرائيلية على حى المجادلة جنوب غزة

أفادت فضائية "الغد"، باستشهاد 13 فلسطينيًا وإصابة 30 في غارة إسرائيلية على حي المجادلة جنوب قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء الذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي.

جيش الاحتلال يستهدف أكثر من 450 هدفًا

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ غارات على أكثر من 450 هدفًا في اليوم الـ23 للحرب على قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال: "أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على أكثر من 450 هدفًا تابعًا لحركة حماس في جميع أرجاء قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة".