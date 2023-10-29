الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ضحايا حريق الفن".. أحدث إصدارات بيت الحكمة لـ عيد عبدالحليم

ضحايا حريق الفن
ضحايا حريق الفن

صدر حديثًا عن بيت الحكمة للثقافة كتاب "ضحايا حريق الفن.. الجيل المفقود في مسرح بني سويف" للكاتب عيد عبد الحليم.

فكرة الكتاب 

ترجع فكرة هذا الكتاب إلى شهر سبتمبر 2005؛ وهو الشهر الذي اندلع فيه حريق "مسرح بني سويف"، الذي راح ضحيته 55 فنانًا وناقدًا من زهور المسرح المصري، لكن حالت ظروف خاصة وعامة دون إتمام الكتاب، الذي يحاول الاقتراب من التجربة الفنية والإبداعية لكل من بهائي الميرغني وصالح سعد وحازم شحاتة ومحسن مصيلحي وأحمد عبد الحميد ومدحت أبو بكر وحسن عبده ومؤمن عبده وحسني أبو جويلة. 

بالإضافة إلى تجربة فرقة الفيوم المسرحية، صاحبة العرض الذي تسبب في الكارثة. وهم من صفوة النخبة المسرحية في مصر والعالم العربي، ومعظمهم ينتمي إلى جيل السبعينيات، ذلك الجيل المفصلي في الثقافة المصرية والعربية. وكلهم لهم تجارب مميزة في مجالات المسرح المختلفة على مستوى التأليف والإخراج والإعداد المسرحي والإدارة المسرحية والنقد، وكان لكل منهم مشروعه الفني الخاص.

"أفق" يشارك بصالون الجزائر للكتاب 2023

وفي سياق آخر؛ يشارك مشروع "أفق" في جناح بيت الحكمة للثقافة، بصالون الجزائر الدولي للكتاب سيلا 2023، وهو مشروع يهتم بما تنتجه العقول العربية الشابة، على وجه الخصوص، بما لها من قدرات علمية لم تتكلس بعد تحت وطأة الكبح المنهجي، تلك العقول المؤمنة بأن العلم ملاذ ليس له بديل، والقادرة على خلق مناهجها الخاصة في مناحي المعرفة الثقافية والإنسانية، مثل: الفلسفة والفكر وعلوم الاجتماع وعلم النفس والنقد والأدب والدراسات الثقافية والدينية والميثولوجيا والإثنولوجيا وغيرها.

ومن بين الإصدارات التي يشارك بها "أفق": أصداء الشاعر القديم، خطاب الذات في السيرة  الذاتية النسائية، سرديات الانتهاك في الرواية العراقية، النقد الثقافي، مفهوم العامة: الجلي والخفي، الألعاب التراثية من الموروث الثقافي إلى الاستثمار التربوي، الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي.

بيت الحكمة للثقافة الحكمة للثقافة ضحايا حريق الفن مسرح بني سويف عيد عبد الحليم كتاب صالون الجزائر للكتاب 2023

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