لقاء تعريفي بين طلاب البرامج الثلاثة المتميزة وقيادات كلية الآداب ومنسقي البرامج بجامعة عين شمس

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس لقاءا تعريفيا بين طلاب البرامج الثلاثة المتميزة بنظام الساعات المعتمدة وقيادات الكلية ومنسقي البرامج: ( الدراسات البينية والانجليزية - الدراسات العبرية والإسرائيلية - التقنية الرقمية للمعلومات الرقمية "الجيوماتكس" )، وذلك تحت رعاية الدكتور غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر الحفل الدكتور حنان كامل عميد الكلية، الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام، ومنسقي البرامج الدكتور نادية حشيش، الدكتور أحمد صلاح، الدكتور مصطفى هاشم نيابة عن الدكتور معوض بدوى.

بدأ الحفل بتلاوة الطالب أحمد عبدالله من برنامج الدراسات الإنجليزية البينية آيات من الذكر الحكيم، ثم قام الحضور بإنشاد السلام الجمهورى، والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء في فلسطين.

وفي كلمتها أكدت الدكتور حنان كامل على أن الكلية تسعى دوما إلى التواصل مع الطلاب وإنجاز المهام بشكل سريع في ظل الرقمنة التي تسعى كل مؤسسات الدولة إلى تحقيقها لتوفير الوقت وتحقيق السهولة والسرعة في إنجاز المهام وتسعى للإجابة على الاستفسارات وتقديم المعلومات الوافية عن كل ما يتعلق بالطالب، وحثت الطلاب على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ( إيميل الطالب، صفحة الكلية، إدارة شئون الطلبة، شاشات العرض ).

كما أكدت على أن البرامج المميزة هدفها تطوير الأقسام القديمة مع العلم أن نفس النخبة الأكاديمية هي التي تقوم بالتدريس في الأنظمة القديمة والمميزة، وتهدف أيضا البرامج المميزة إلى سد احتياجات سوق العمل، وبالنسبة للمصروفات الخاصة بهذه البرامج فالغرض منها الانفاق على تحسين الخدمة المقدمة للطالب وتطويرها ودعم البرامج من خلال صيانة مستمرة للأجهزة وتجديد المعامل وإضافة ميزات جديدة للبرامج الحالية واستحداث برامج في الفترة القادمة، لذا عليكم المحافظة على هذه الموارد من أجل الاستمرارية في تقديم خدمة مميزة.

كما حفزت عميدة الكلية الطلاب الجدد والقدامى على الاشتراك في أنشطة رعاية الشباب واتحاد الطلاب بجانب المواظبة على حضور المحاضرات، ومن جانبه حث الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على المشاركة الفعالة في الحياة الجامعية واستثمار الموارد المتاحة من مكتبات ومعامل وقواعد بيانات … الخ، والعمل على الافادة منها في بناء شخصيتهم وثقلها علميا وإثراء خبراتهم العملية بما يؤهلهم تأهيلا مناسبا يجعلهم قادرين على مواكبة سوق العمل.

ودعا جميع الطلاب الى الاطلاع على دليل الطالب الجامعي والوقوف على المسؤوليات والواجبات الخاصة بالطالب، والالتزام بالسلوكيات والآداب الجامعية وممارسة كافة الانشطة العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية من خلال الأسر المختلفة المنبثقة من اتحاد طلاب الكلية والذي دائما ما يحقق انجازات ومراتب متقدمة على مستوى الجامعة وعلى مستوى الجامعات المصرية.

وأشار في هذا الصدد الى ترحيب إدارة الكلية وفتح مختلف قنوات التواصل مع الطلاب لتبني أفكارهم ومقترحاتهم، والمساعدة في حل جميع المشكلات وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجههم.

ومن جانبه قال الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن التقييم للجامعات يتم من خلال عدد البرامج التي تقدمها، وقام بعرض الخدمات التي تقدمها أسرة من أجل مصر المركزية والتي يرأسها،وهي موجودة في كل الجامعات وتقدم خدمة طلابية إلى جانب اتحاد الطلاب وهم وجهين لعملة واحدة وهي مصلحة الطالب، كما حث الطلاب على الالتزام بالأعراف الجامعية والتعرف على حقوقهم وواجباتهم تجاه كليتهم، كما أنه في خدمة جميع الطلاب.

وفيما يخص برنامج الدراسات الإنجليزية والبينية (iesp)، فقد تحدثت ا.د نادية حشيش عن البرنامج مؤكدة على أن البرنامج يعتمد على الدراسة باللغة الإنجليزية وبالساعات المعتمدة وهي وحدة قياس للمقررات، وتوزع الدراسة على ٤ مستويات لنيل درجة الليسانس في الآداب، ويزود البرنامج الطلاب بمهارات اللغة والتواصل ويقدم مجموعة من المقررات في اللغة والادب والترجمة ذات طبيعة بينية، في مجالات السياسة،القانون، الاقتصاد، الفن، الغذاء والتكنولوجيا والرقميات،

وتنبثق سياسة البرنامج من رؤية كلية الآداب بأن تجعل من الكلية واحدة من أفضل كليات الآداب على المستوى الإقليمى والدولى، بالنسبة للدراسات الإنسانية بوجه عام والبينية بوجه خاص.

أما عن برنامج التقنية الرقمية للمعلومات "الجيوماتكس"، فقد تحدث د. مصطفي هاشم الأستاذ المساعد بقسم الجغرافيا نيابة عن ا.د معوض بدوى رئيس القسم ومنسق البرنامج مؤكدا على أن هذا البرنامج جاء لتلبية حاجة سوق العمل، حيث يتمتع خريجي البرنامج بالعديد من فرص العمل في مجالات: أخصائي المساحة في الهيئة المصرية العامة للمساحة وشركات القطاع الخاص، أخصائي نظم معلومات جغرافية والاستشعار عن بعد في وحدات نظم المعلومات الجغرافية في الهيئات والوزارات الحكومية وشركات القطاع الخاص، أخصائي تحليلات وبرمجة مكانية.