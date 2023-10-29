الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تداول 48 ألف طن و618 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 618 شاحنة، و766 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 289 شاحنة، و750 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 42500 طن بضائع، 329 شاحنة، و16 سيارة. 

ويشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة GLEN PARK وعلى متنها 36000 طن فوسفات تصدير إلى الصين والسفينتان دليلة والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 3712 طن بضائع و325 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ4 سفن وهي آيلة، كوين نفرتيتى، بريدج واور، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ALNAWA EXPRESS وعلى متنها 717 سيارة بوزن 1434 طنًا قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1017 راكبًا بموانئها.

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