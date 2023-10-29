الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ممثل "الفاو": آثار تغير المناخ تؤدي إلى تفاقم أزمة وفرة المياه

أسبوع القاهرة السادس
أسبوع القاهرة السادس

أكد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والممثل الإقليمي للمنظمة الدكتور عبد الحكيم الواعر، أهمية حماية الموارد المائية ومواجهة آثار تغير المناخ والضغط على النظم البيئية، واتخاذ إجراءات للقضاء على هذه التحديات.

 

وأوضح خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، أن المياه تظل عائقا كبيرا على مستوى العالم وفي منطقتنا على الخصوص، مشيرا إلى أن الظواهر المتطرفة التي تحدث تحتم علينا اتخاذ إجراءات لمواجهتها.

الإفراط في سحب المياه الجوفية إلى نضوبها

وأضاف خلال كلمته في أسبوع القاهرة السادس للمياه، أن حصة الفرد من المياه تبلغ حوالي عشر المتوسط العالمي، كما يؤدي الإفراط في سحب المياه الجوفية إلى نضوبها وتدهور جودتها وزيادة نسبة الملوحة.

وأوضح أن آثار تغير المناخ تؤدي إلى تفاقم أزمة وفرة المياه، وخصوصا في المجال الزراعي، مشيرا إلى أن الظواهر الجوية المتطرفة تؤدي إلى إجهاد نظمنا البيئية، ما يؤثر على الإنتاج الزراعي.

ونوه إلى أن المنطقة العربية كانت موقعا لثلاث كوارث بيئية عانت منها دول العراق والصومال وليبيا، فضلا عن الفيضانات التي شهدناها خلال الفترات الماضية، موضحا أن الزراعة أكثر مستخدم للمياه، فهذا القطاع أكثر ما يتحمل هذا العبء في التغيرات المناخية والتي تؤثر اقتصاديا في القطاع الزراعي، خصوصا أصحاب الحيازات الصغيرة.

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تحت رعاية الرئيس السيسى.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه غدًا

كما أشار إلى أن منظمة "الفاو" تعمل مع البلدان الأعضاء على التقليل من آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن "الفاو" تنظم خلال أسبوع القاهرة السادس للمياه مسارا مخصصا لمنح فرصة للتعرف على التكنولوجيا المبتكرة للتكيف المستدام مع المياه والتغيرات المناخية المتعلقة بها.

يأتي ذلك فيما انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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