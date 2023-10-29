الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تطلق قافلة عمليات تجميل الأطفال والكبار فى مستشفيات الهيئة بالأقصر

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قافلة عمليات تجميل الأطفال والكبار بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بالأقصر، وذلك بالتعاون مع لجنة صحة الأم والطفل بروتاري مصر، وجمعية روتابلاست الأمريكية، في الفترة من 22 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر من العام الجاري.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن القافلة تضم مجموعة من الأطباء الاستشاريين والخبراء من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل المناظرة والكشف وإجراء العمليات وجراحات التجميل للأطفال من أصحاب حالات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، وللكبار من حالات تشوهات ما بعد الحروق، وذلك فضلًا عن نقل الخبرات الطبية في هذا المجال إلى الأطباء من مقدمي الخدمة الصحية بالمستشفيات التابعة للهيئة في الأقصر.

مستشفى الكرنك الدولي

وأضافت الهيئة أنه تتم المناظرة والكشف على الحالات في مستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة بالأقصر، كما يتم إجراء العمليات والجراحات اللازمة داخل المستشفى، إضافة إلى مستشفى الأطفال التخصصي التابعة للهيئة في ذات المحافظة، ولافتة إلى أنه تمت مناظرة 70 حالة من مواطني محافظة الأقصر ضمن أعمال القافلة حتى الآن، تنوعت ما بين الحالات سالِفة الذِكر، ومشيرة إلى أنه تم تحضير 38 حالة منهم لإجراء الجراحات والعمليات اللازمة.

ولفتت الهيئة إلى أنه شارك من روتاري مصر بالقافلة كل من الدكتورة إيمان سلام، رئيس لجنة صحة الأم والطفل بروتاري مصر ورئيس سابق روتاري كايرو ساوث، والدكتور ممدوح أبوالحسن، أستاذ جراحات تجميل الأطفال بكلية طب قصر العيني وعضو نادي روتاري كايرو ساوث، والمهندس مجدي بدير، رئيس سابق نادي روتاري سفنكس، والأستاذ محسن طريح، رئيس سابق روتاري كايرو ساوث، والدكتور محمد فتحي، أستاذ جراحة الأطفال بجامعة المنيا وعضو نادي كايرو ساوث، والدكتور علاء السيد، أستاذ جراحة الأطفال بجامعة المنيا وعضو نادي كايرو ساوث.

الرعاية الصحية: زيارة ميدانية لوفد وزارة الصحة التركية للمنشآت الصحية بالإسماعيلية

وتابعت: أنه ضمت القافلة كلًا من الأطباء والاستشاريين والخبراء الأمريكيين، وهم "جيفري تولي، رودريك شيموندز، ليونارد لي، سيمون شومار، كاثرين غالاغر، تشيتوفر كوستانو، مارك سينجلتون"، إضافة إلى الاستشاريين والخبراء المصريين وهم الدكتور طارق عبدالفتاح، استشاري الأنف والأذن بالمعهد القومي للسمع والكلام، والدكتورة إيمان الروبي، استشاري التخاطب بالمعهد القومي للسمع والكلام، والدكتورة ميري جرجس، استشاري التغذية بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، والدكتور حاتم الشاذلي، استشاري جراحة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور أحمد جابر، أستاذ جراحة الوجه والفكين والرقبة بجامعة سوهاج، والدكتور محمود صبحي، مدرس جراحات الرأس والرقبة، والدكتور عمر فوزي، مدرس جراحات تجميل الأطفال جامعة الإسكندرية، والدكتور جورج جميل، مدرس جراحات التجميل بجامعة الوادي الجديد.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بنجاح هذه القافلة، وعن تقديره للجهود المبذولة من قبل الأطباء الاستشاريين والخبراء المصريين والأمريكيين وفريق الهيئة في تقديم الرعاية الصحية وتحسين حياة المرضى، مؤكدًا على التزام الهيئة بمواصلة تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة لهم.

txt

الرعاية الصحية تبحث مع سفير سويسرا التعاون فى التغطية الصحية الشاملة والتحول الأخضر

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، دور مؤسسة روتاري مصر وإسهاماتهم البارزة في خدمة وتنمية المجتمع، مؤكدًا أهمية المساهمة المجتمعية في المشروعات الكبرى للدولة، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين، والذي يعكس تكاتف الجميع لتحقيق أهداف ورؤية القيادة السياسية في بناء نظام صحي قوي وفعال يشمل 100 مليون مصري ومصرية، ويحميهم من مخاطر المرض والأعباء المالية والنفسية المترتبة عليه، ويسهم في الحد من معدلات الفقر، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

من جانبها، أعربت الدكتورة إيمان سلام، رئيس لجنة صحة الأم والطفل بروتاري مصر، عن فخرها بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومشيدة بجهودها المبذولة في دعم وتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمصريين، كما أشادت بالجهد والعمل المتواصل لفريق عمل الهيئة من إدارات التدريب والتطوير وجراحات الوجه والفكين والمبادرات والتوعية لمساندة إنجاز كل أعمال القافلة.

وتوجهت الدكتورة إيمان سلام، بالشكر والتقدير نيابةً عن مجموعة العمل بروتاري مصر والأطباء المشاركين من الجامعات المصرية في أعمال القافلة إلى جمعية روتابلاست الأمريكية، معربة عن سعادتها لإتاحة تقديم خدمات طبية هامة وعالية الجودة للأهالي البسطاء في صعيد مصر بمحافظة الأقصر، ولافتة إلى أن القافلة هي بداية تعاون بين هيئة الرعاية الصحية وروتاري مصر وروتلابلست الأمريكية، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون من أجل ضمان مستقبل صحة أفضل للمصريين.

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
الرعاية الصحية قافلة عمليات تجميل الأقصر الشفة الأرنبية شق سقف الحلق

مواد متعلقة

"الصحة": 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى (خاص)

الصحة: وفاة 32 راكبًا وإصابة 63 آخرين فى حادث مرورى على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى

الصحة: الدفع بـ20 سيارة إسعاف بموقع حادث القاهرة- الإسكندرية الصحراوى

الرعاية الصحية: زيارة ميدانية لوفد وزارة الصحة التركية للمنشآت الصحية بالإسماعيلية

تدريب وتبرع وتطوع.. النقابات الطبية و"دعم لا ينقطع" للفلسطينيين

وزير الصحة يستقبل سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر لبحث التعاون بالملف الصحى

الرقابة الصحية: التحول الرقمى إحدى أهم الركائز لتطوير النظام الصحى

الرعاية الصحية تبحث مع سفير سويسرا التعاون فى التغطية الصحية الشاملة والتحول الأخضر

الأكثر قراءة

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

مالك الفيلا وناشرو الفيديو.. إخلاء سبيل 5 متهمين فى واقعة "حفل المنصورية"

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 والعالم.. والتنبؤات التي تحققت

حرب داخلية بين ساسة الاحتلال.. نتنياهو "المُبتلى بالفضائح"» يقع فى شر أعماله

بعد قرار وقف الغزو البرى.. آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»