الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل.. طلائع الجيش في مهمة تصحيح الأوضاع أمام سيراميكا كليوباترا

طلائع الجيش خسر أخر
طلائع الجيش خسر أخر مبارياته أمام المصري

تتواصل اليوم الأحد، مواجهات الأسبوع الخامس لمسابقة دوري نايل بإقامة مباراة واحدة بين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في السابعة مساء بملعب جهاز الرياضة العسكري.

طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني يحتل المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط من الفوز في أولى مبارياته على البنك الأهلي بهدفين نظيفين ثم خاض ثلاث مباريات لم يحق خلالها أى فوز وتعادل مع إنبي بدون أهداف ونال هزيمتين متتاليتين أمام مودرن فيوتشر بهدفين نظيفين وأمام المصري بهدف نظيف ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة السابعة.

بسيوني يعالج أزمة العقم التهديفي 

عبد الحميد بسيوني حرص خلال التدريبات على إيجاد حلول لأزمة العقم التهديفي بعدما فشل الفريق في تسجيل أى هدف خلال المباريات الثلاث الأخيرة وأكد لهم أن مباراة اليوم تعني الكثير للفريق وأن الفوز مهم للتقدم خطوات للأمام في جدول دوري نايل.

على الجانب الآخر، يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز الثاني عشر برصيد أربع نقاط وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثاني وخسر الفريق مباراته الأولى أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد ثم تعادل مع فاركو 2-2 وحقق فوزه الأول في الجولة الماضية على الداخلية بأربعة أهداف نظيفة ويسعى لتحقيق فوزه الثاني ورفع رصيده إلى سبع نقاط.

تشكيل ثابت لسيراميكا كليوباترا

أيمن الرمادي يعتمد على تشكيل شبه ثابت ما ساهم في توفير التفاهم والانسجام بين اللاعبين وانعكس ذلك على الأداء الذي كان جيدا في كل المباريات بصرف النظر عن النتائج وإن كان الفريق يحتاج لمواصلة انتصاراته خاصة أنه يملك كل المكانات التي تؤهله للمنافسة على التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم.

يدير المباراة حسني سلطان ويساعده أحمد الفار وخالد السيد ومعهم وليد عبد الرازق حكما رابعا ومحمود ناجي حكم فيديو وهاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.

دوري نايل طلائع الجيش فريق سيراميكا كليوباترا أيمن الرمادي عبد الحميد بيسوني

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