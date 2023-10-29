بأسلوب السحب.. حبس متهمين سرقا سيارة في الأميرية

قررت نيابة الأميرية ، اليوم الأحد، حبس المتهمين بسرقة سيارة بأسلوب السحب باستخدام سيارة أخرى بمنطقة الأميرية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.



نتائج التحقيقات الأولية

وكشفت التحقيقات الأولية أنه تم ضبط شخصين " لأحدهما معلومات جنائية" والأخر "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامهما بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الأميرية بأسلوب سحب السيارة بإستخدام سيارة ملك أحدهم " تم ضبط السيارتين "، وضبط بحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار – مصوغات ذهبية)

كما أرشدا عن عملائهما "سيئ النية" 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، وأقروا بنيتهم فى تفكيك السيارة وبيعها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق